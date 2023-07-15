15 Temmuz hain darbe girişiminin tarihçesi: 1 Kasım 2015’ten 14 Temmuz 23.59’a

Darbe hazırlık faaliyetlerinde öne çıkan isimler, 16 Temmuz sabahında Akıncı Üssü’nde askerlerle birlikte gözaltına alınan FETÖ terör örgütünün sivil yöneticileri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş oldu. İşte FETÖ’cülerin gün gün darbe girişimi planları...

1 Kasım 2015: Genel seçimler yapıldı, AK Parti tek başına iktidar oldu.

9 Kasım 2015: Empati Danışmanlık Şirketi tarafından Ankara Ümitköy’de kiralanan 3 katlı villada ilk darbe girişimine hazırlık toplantısı yapıldı.

27 Aralık 2015: FETÖ’nün hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz darbe girişimi toplantısı yaptı ve izlenecek stratejiyi anlattı.

31 Aralık 2015: Adil Öksüz ve diğer sivil yöneticilerden Kemal Batmaz İngiltere’de görüştü.

14 Mart 2016: Adil Öksüz Ankara’ya geldi.

17 Mart 2016: Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç ABD’ye gitti.

17-21 Mart 2016: Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç ile birlikte FETÖ’cü askerler ABD’de terör örgütü elebaşı Gülen’le toplantılar yaptı.

21 Mart 2016: Adil Öksüz ABD’den Türkiye’ye döndü.

21 Mart 2016: FETÖ elebaşı Gülen hâkî bir cüppeyle vaaza çıkarak, ordudaki müritlerine darbe girişimi sinyalini verdi.

5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran 2016: Adil Öksüz Ankara’da Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda darbeye katılan askerlerle hazırlık toplantıları yaptı ve yurt dışına çıktı.

25 Haziran 2016: Adil Öksüz darbe hazırlık faaliyetlerine yurt içinde devam etmek üzere ABD’den Türkiye’ye döndü.

6, 7, 8, 9 Temmuz 2016: TSK içinde darbe hazırlıkları hız kazandı. Ümitköy’de kiralanan villada darbe teşebbüsü planının son aşamaları kararlaştırıldı ve bir değerlendirme toplantıları yapıldı. Adil Öksüz başkanlığında yapılan toplantılarda darbe girişiminde hangi birliklerin kullanılacağı, bombalanacak noktalar, alıkonulacak darbe karşıtı generaller ve sözde atamalarla ilgili detaylar belirlendi. TSK’nın çeşitli birimlerine sızan örgüt mensupları da darbe hazırlıklarına iştirak etti. Bu kişilerden bazıları Akıncı ve Çatı iddianamelerinde yer alan Kurmay Yarbay Turgay Sökmen, Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Mustafa Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Kurmay Albay Murat Koçyiğit’ti.

11 Temmuz 2016: Darbecilerin Ankara’daki merkezi olan Akıncı Ana Jet Üs Komutanlığı’nda dört gün boyunca her akşam toplantı yaptı.

12 Temmuz 2016: “Yurtta Sulh” ismi verilen Whatsapp grubunda, 12 Temmuz saat 19.00’da başlayıp 14 Temmuz saat 01.30’da sona eren toplantı oluşturuldu.

12 Temmuz 2016: Ülkenin çeşitli yerlerinde askeri uçaklar kullanılarak birtakım hazırlıklar yapıldı. Diyarbakır’da 8. Ana Üs Komutanı olan Tuğgeneral Deniz Kartepe ve diğer pilotlar Ceyhan Karakurt ve Yarbay Ahmet Özdemir iki adet F-16 uçağıyla beraber Dalaman Havalimanı’na uçuş gerçekleştirdi. Havalimanına inmeden önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otelin etrafında uçuş yaparak fotoğraf çekti.

13 Temmuz 2016: Darbenin asker yöneticileri arasında yer alan Gökhan Şahin Sönmezateş uçuşa “yakıt alma bahanesi” ile Dalaman güzergahını ekletti.

14 Temmuz 2016: Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, kalkışmadan bir gün önce Marmaris timine komuta edenlerden olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan (ÖKK) Binbaşı Şükrü Seymen ile Ankara’da bir araya geldi. Sönmezateş, “Sen dahil 12 kişilik tim hazırla. Silahı, teçhizatı, helikopteri ben tedarik edeceğim, TSK emir komuta zinciri içerisinde yönetime el koyacak. İhtiyaç halinde Davut Uçum da helikopterle sizi intikal ettirebilir” talimatı verdi.

14 Temmuz 2016: Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda pilot olarak görev yapan Ahmet Pala ile İlker Hazinedar F-16 uçağı ile Bandırma Üssü’ne giderek F-16 uçağına “gelişmiş hedefleme podu olan sniper cihazı” taktı. Darbe toplantısının ardından Edirne’ye dönen (eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet) Arı, 15 Temmuz akşamı için yapılan görev dağılımını eski 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak’a aktardı ve saat 03.00’te harekete geçileceğini söyledi. Ancak darbe girişimi saatinin öne alındığını eski İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu’dan öğrenen Arı, soluğu karargâhta aldı ve darbe faaliyetlerine başladı.