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15 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı

Uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik "Narkogüç" operasyonları sürüyor. "Narkogüç-48" ve "Narkogüç-49" operasyonlarında 456 kişi yakalandı, 2 ton 149 kilogram uyuşturucu geçirildi.

09.02.2024 - 08:22 |
15 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bu kapsamda il emniyet müdürlüklerince 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 48 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonlarda 242 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

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