14 Şubat sözleri ve Sevgililer Günü mesajları! Eşe, sevgiliye anlamlı uzun kısa seçenekli romantik 14 Şubat Sevgililer günü mesajı!

14 Şubat Sevgililer Günü, dünyanın neredeyse her yerinde kutlanıyor. Hediye, hazırlanmış bir sürpriz, ya da bir mesaj… Sevgililer Günü'nde göndereceğiniz bir mesajla bile sevdiğinizi mutlu edebilirsiniz. Erkek ve Kadın için hazırlanan en anlamlı Sevgililer Günü mesajları…

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

Yaşamak özlеmsiz, özlеm sеvgisiz, sеvgi sеnsiz olmaz!

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

Sеni sеvdiğim kadar yaşasaydım ölümsüzlüğün adını aşk koyardım. Sеvgililеr günün kutlu olsun biricik aşkım!

Gökyüzünden inen bir yıldız gibi hayatıma girdin. Daima bana getirdiğin mutlulukla parılda sevgilim. Nice 14 Şubatlara.

Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim… Sevgililer gününü kutluyorum.

Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

Sevginin olduğu yerde güneş batmazmış. Güneşimiz hiç batmasın. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Öperim dudaklarından, gül kokulu yanaklarından. Her dem gözlerimin hapsindesin, kalbimin tek sahibisin… Sevgililer günün kutlu olsun.

Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır... Nice sevgililer günlerine bebeğim...

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir... Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum...