14 Haziran bankalar açık mı? Bankaların bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün 2024, bankalar bayramda 9 gün kapalı mı?

Bayram tatili 14 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak ve kamu çalışanlarına verilen iki günlük idari izinle birlikte, 24 Haziran Pazartesi günü iş başı yapılacak. Peki, 14 Haziran bankalar açık mı?

14 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI, BANKALARIN BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı'na denk gelen tarihlerde bankalar kapalı olacak. Ancak, idari izinli sayılan 20-21 Haziran tarihlerinde bankalar hizmet vermeye devam edecek.

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda noterler genellikle resmi tatil kapsamında olur ve bu dönemde kapalıdır. Ancak, bazı özel durumlarda noterler acil işler için hizmet verebilirler.