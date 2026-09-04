130. dönem DHY kura sonuçları açıklandı! Tıp mezunları ve uzman tabiplerin görev yerleri belli oldu! İsim listesi sorgulama ekranı! Kura sonuçları nereden bakılır?
Sağlık Bakanlığı tarafından binlerce tabip ve uzman tabibin heyecanla beklediği 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası tamamlandı. 4 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilen kura çekimi ile tıp fakültesi mezunları ile uzman tabiplerin atama yapılacak görev yerleri resmi olarak netleşti.
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Noter Huzurunda ve Canlı Yayında Gerçekleştirildi
Dönem DHY kura çekilişi, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapıldı. Pandemi ve güvenlik tedbirleri kapsamında salona katılımcı alınmazken, süreç tamamen şeffaf bir şekilde Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Adaylar, yayını geriye sararak kura çekilişini anlık olarak takip edebildi.
Tercih Süreci Nasıl İşlemişti?
Kura öncesindeki süreçte, münhal kadrolar için tercihler 28 Ağustos - 2 Eylül 2026 tarihleri arasında Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alındı.Ayrıca aynı takvim doğrultusunda eş ve sağlık mazereti kapsamında yapılan başvurular da değerlendirilerek kura havuzuna dahil edildi.
130. Dönem DHY Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Kura çekiminin tamamlanması ve noter onay işlemlerinin ardından atama sonuçları ilan edildi.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ve isim listelerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (YHGM) internet sitesi ve EKİP sistemi üzerinden T.C.kimlik numaralarıyla erişebiliyor. Ataması yapılan hekimlerin yeni görev yerlerindeki tebligat ve göreve başlama takvimi ile ilgili detayların da Bakanlık tarafından kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.