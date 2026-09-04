Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı

Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle gazeteci Oya Lale Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci Oya Lale Arslan hakkında, sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği belirtildi.





İKAMETİNDE DİJİTAL MATERYALLERE DE EL KONULDU

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yürütülen operasyonda, gözaltına alınan Arslan'ın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konulduğu ifade edildi.