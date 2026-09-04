Hasat sonrası zorlu bekleyiş! Binlerce liralık emek için sabaha kadar nöbet tutuyorlar!

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Saruhanlı ilçesi Adiloba Mahallesi'nden üretici Halil Kolcu ise üzümleri hırsızlık ve hayvanlardan korumak için gece-gündüz nöbet tuttuklarını dile getirerek, "Sergimizi bekliyoruz. Gece veya gündüz hiç durmadan 1 sene boyunca bu ürün için çalıştık, çalmasınlar diye mücadele ediyoruz. Gündüz akşama kadar bağda çalışıp gece sabaha kadar sergilerde yatıyoruz. Çiftçilik yapmak zor. Çok güzel bir fiyat bekliyoruz" diye konuştu.