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Gündem12 yaşındaki çocuk Tiktok’ta gördü aynısını yaptı! Ölümle yüz yüze geldi
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12 yaşındaki çocuk Tiktok’ta gördü aynısını yaptı! Ölümle yüz yüze geldi

15.05.2025 - 10:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Son dönemde çocukların ve gençlerin üzerindeki etkisinden dolayı birçok ülkede yasaklanan Tiktok, Yaş sınırı olmadan ve ebeveyn gözetiminde olmayan sosyal medya kullanımı 18 yaş altında çok fazla olumsuz örneğe sebep oluyor. Hatay'da 12 yaşındaki bir çocuk da Tiktok'ta izlediği videoların etkisi altında kalarak gördüğü görüntünün aynısını yapmaya çalışırken ölüm tehlikesi geçirdi. Korku dolu anların yaşandığı olay yerindeki telaş güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçe merkezinde yaşandı. Hikmet Yalçın isimli 12 yaşındaki çocuk, Tiktok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi.

12 yaşındaki çocuk Tiktok’ta gördü aynısını yaptı Ölümle yüz yüze geldi

Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle yerle bir olan çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yaralı olarak atlan çocuğun ve arkadaşının yaşadığı korkuysa dikkat çekti.

12 yaşındaki çocuk Tiktok’ta gördü aynısını yaptı Ölümle yüz yüze geldi

Tiktok’da gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan Hikmet yalçın "Tiktok’ta görmüştüm, heveslendim. Bende yaparım dedim, mesafeyi ölçemedim. Bu hale geldim, bir daha yapmam.

12 yaşındaki çocuk Tiktok’ta gördü aynısını yaptı Ölümle yüz yüze geldi

Tiktok’ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zanbettim ama yapamadım. Ben pişmanım, kimse denemesin" dedi.

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