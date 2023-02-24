118 çocuğun ailesini Derin GÖRÜ buldu

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), geliştirdiği yerli ve milli ürünleriyle deprem sahasında ve afetzedelerin yanında yer aldı. Derin GÖRÜ teknolojisiyle refakatçisiz kalan çocukları aileleriyle buluştururken, “Uydudan Enkaz Tespiti”, “Ses-Ver” teknolojileriyle de kısa sürede daha fazla canın enkazdan sağ kurtarılması sağlandı.

Milliyet'ten Meltem Güneş'in heberine göre, Depremin yarattığı karmaşanın kendini en çok gösterdiği alanlardan biri de hakkında sağlıklı bilgiye ulaşılamayan kayıplar oldu. BİLGEM tarafından, güvenlik gerekçeleriyle daha önce geliştirilen ve ilk olarak 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kullanılmaya başlanılan Derin GÖRÜ, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle refakatçisiz kalan çocukların aileleriyle buluşturulması için özelleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından devreye alınarak depremin ilk anından itibaren sistemin topladığı yüzlerce kayıt ile depremzede aileler kayıp çocuklarını buldu. Çocukların saç, göz rengi, doğum izi gibi ayırt edici özellikleri üzerinden süzme işlemi yapan sistem sayesinde Bakanlığın verilerine göre, 232 çocuğun eşleşmesi yapılırken bunlardan 118’i ailesine teslim edildi.

KURTARMA HIZLANDI

BİLGEM arama kurtarma faaliyetlerinde hız kazandıracak teknolojileriyle de sahada yer aldı. Uydu görselleri taranarak enkazların konumlarını belirleyen, “Uydudan Enkaz Tespiti” teknolojisiyle arama kurtarma ekiplerine en doğru bilgi aktarılarak daha fazla can kurtarılmasına destek olundu. Ses-Ver teknolojisi de enkaz altındaki insanların seslerini, ortam gürültüsünden arındırarak ve enkaz altında bekleyen en fazla sayıdaki depremzedeye ulaşmayı sağladı.

Yerli teknolojilerle can sağlığına odaklanıldığı gibi bu zor sürecin art niyetli insanlar tarafından suiistimal edilmesini önlemek için de sistemler geliştirildi. Sosyal medyada paylaşılan sahte yardım hesapları, sahte bağış kampanyaları ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla “SMAnaliz” uygulaması devreye alındı. SMAnaliz ile sosyal medya uygulamalarında paylaşılan görseller, belirli aralıklarla taranarak toplandı. Yapılan analizler sayesinde sahte IBAN bilgileri, sahte yardım kampanyaları tespit edilirken, ilgili mercilere raporlanıyor.