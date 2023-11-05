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10 yaşındaki kız çocuğu Taksim'i birbirine kattı! 'Dayı sen sor diye yaptım'

İstanbul Taksim'de 10 yaşındaki kız çocuğu, Rus turistlerin çantasını çaldı. Olayı gören polis ekipleri anında müdahale ederek küçük kızı suçüstü yakaladı. Küçük çocuk, muhabirin "Neden turistin çantasını aldın" sorusu üzerine "Dayı sen sor diye aldım" dedi.

05.11.2023 - 13:16 | | İHA
10 yaşındaki kız çocuğu Taksim'i birbirine kattı! 'Dayı sen sor diye yaptım'

Taksim'de 10 yaşındaki kız çocuğu, Rus turistlerin çantasını çaldı. Olayı gören polis ekipleri anında müdahale ederek küçük kızı suçüstü yakaladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. 10 yaşındaki kız çocuğu, Rus turistlerin çantasını çaldı. Turistler çantanın çalındığını fark etmezken, olay yerinde bulunan B Bölge Güven Timleri Amirliği ekipleri durumu fark ederek küçük kızı suçüstü yakaladı.

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Öte yandan Rus turistler, sivil polislerin elinde çantayı fark edince polisleri hırsız zannetti. Rus turist ile polisler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

10 yaşındaki kız çocuğu Taksimi birbirine kattı Dayı sen sor diye yaptım

Tartışmanın ardından durum anlaşılınca turistler, polis ekiplerinden çantayı aldı.

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Hırsız çocuk, muhabirin, "Neden turistin çantasını aldın" sorusu üzerine "Dayı sen sor diye aldım" şeklinde cevap verdi. Yakalanan çocuk ve çantası çalınan turist aile işlemler için Güven Timleri Şube Müdürlüğüne götürüldü. Küçük kızın çok sayıda suç dosyasının olduğu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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