10 ilde Sibergöz-19 operasyonu: 33 gözaltı
10 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapan şüphelilere düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.
27.01.2024 - 08:53 |
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sibergöz-19" operasyonu yapıldığını duyurdu.
Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"10 İlde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-19” Operasyonları Kapsamında 33 şüpheli yakalandı.
İstanbul ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda; kripto para ve ürün alım-satım komisyonlarıyla birlikte şüphelilere ait 6,3 milyon TL banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin TL’nin başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi."