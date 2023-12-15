1 Ocak hastaneler açık mı 2024? 1 Ocak 2024 resmi tatil mi, 31 Aralık’ta hastaneler açık mı olacak?
1 Ocak resmi tatil olduğundan vatandaşlar 1 Ocak’ta hastanelerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Randevu alacaklar “31 Aralık ve 1 Ocak hastaneler açık mı 2024?” sorusuna yanıt arıyor.
15.12.2023 - 17:32 |
1 Ocak resmi tatil... Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluş kapalı oluyor. Hastanede işi olanlar ise "1 Ocak'ta hastaneler açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.
1 OCAK'TA HASTANELER AÇIK MI?
1 Ocak günü resmi tatil olduğundan acil servisler dışında hastaneler hizmet vermeyecek. Tıpkı hastaneler gibi bugün eczaneler kapalı olacaklar. Hastaneler gibi eczaneler de resmi tatil günlerinde kapalı.