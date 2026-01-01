GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem1 Ocak 2026 hava durumu: Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!
HaberlerGündem Haberleri 1 Ocak 2026 hava durumu: Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

1 Ocak 2026 hava durumu: Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

01.01.2026 - 09:31Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca

Kaynak: Bengül Arıca

1 Ocak 2026 hava durumu: Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den alınan verilere göre yeni yılın ilk gününde Türkiye genelinde kar, kuvvetli sağanak ve çığ tehlikesi bir arada yaşanacak. Özellikle Sakarya, Zonguldak ve Doğu Anadolu’daki birçok il için yoğun kar uyarısı yapıldı.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

1 Ocak 2026 hava durumu: Meteorolojiden kar ve çığ uyarısı O illerde yaşayanlar dikkat

ÇIĞ UYARISI

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İLGİLİ HABER

Bursa yoğun kar yağışıyla beyaza büründü! İşte şehir merkezinden kar manzaraları…
Bursa yoğun kar yağışıyla beyaza büründü! İşte şehir merkezinden kar manzaraları…


METEOROLOJİ İL İL AÇIKLADI

Meteoroloji yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

    Güncel Haberler

    1 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın yeni yılın ilk gününe nasıl başladı? İşte anlık altın fiyatları
    #Ekonomi

    1 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın yeni yılın ilk gününe nasıl başladı? İşte anlık altın fiyatları

    1 Ocak 2026 hava durumu: Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!
    #Gündem

    1 Ocak 2026 hava durumu: Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

    Kahramanmaraş'ta toplu taşıma kararı: Artık ücretsiz olacak
    #Gündem

    Kahramanmaraş'ta toplu taşıma kararı: Artık ücretsiz olacak