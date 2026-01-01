1 Ocak 2026 hava durumu: Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.





ÇIĞ UYARISI



İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



METEOROLOJİ İL İL AÇIKLADI



Meteoroloji yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.