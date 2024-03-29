1 Nisan Pazartesi borsa açık mı (kapalı mı), seçimden sonra borsa tatil mi? Borsa İstanbul 1 Nisan’da (seçimden sonraki gün) işlem yapılacak mı, borsa 1 Nisan ne olur?

1 Nisan Pazartesi borsa açık mı, seçimden sonraki borsa kapalı mı yoksa tatil mi? Sorularını yanıtı seçime az bir süre kala sorgulanıyor. Borsa yatırımcılar borsa İstanbul’un çalışma günlerini ve saatlerini araştırıyor.

1 NİSAN BORSA AÇIK MI, BORSA İSTANBUL 1 NİSAN’DA (SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN KAPALI MI?

Borsa İstanbul da bankalar gibi işlemlerine devam edecek. Borsa İstanbul ile ilgili alınmış herhangi bir tatil açıklaması yok.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, konuya ilişkin kararı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kararda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22. ve 23. maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından belirlendiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

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Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."