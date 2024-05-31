1 milyar dolarlık vurgunda gözaltına alındı! Aşkım Kapışmak hakkında yeni iddia! İnandırıcı olsun diye katılmış

Ankara'da merkezli 21 ilde, 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik 'Sibergöz-42' operasyonları düzenlendi.

152 şüpheliye yönelik operasyonda, 127 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ÖRGÜT LİDERLERİ İLE HAREKET ETTİ

Operasyon kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilen Kapışmak'ın örgütün yöneticileriyle birlikte 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği belirtildi. Bu kapsamda, yazar Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

1 MİLYAR 200 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Haberin Devamı

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, operasyona ilişkin detayları paylaştı. Uludağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Tarihin en büyük siber dolandırıldık operasyonu. 1 milyar dolarlık işlem hacminden bahsediliyor. 2017'de bir işlem başlatılıyor ve üye alıyorlar. 2 yazılım geliştirdiklerini söylüyorlar. Gold yazılım alırsanız haftada 10 bin dolar kazandıracak sistem vadediyorlar. Böyle bir pazarlama gösteriyorlar. 2020'ye kadar rekor üyeye ulaşıyorlar. Bunun için milyarlar konuşulmaya başlıyor.

Bu organizasyonlara daha inandırıcı oldun diye ünlüleri de davet ediyorlar. Onların bir şeyden haberi yok, davetli olarak katılıyorlar. Aşkım Kapışmak gözaltında. Örgüt yöneticileri ile ortak hareket etmiş, Katılımcılara sertifika vermiş ,örgütle iltisaklı olduğu iddiası ile gözaltında.

153 KİŞİDEN 127'Sİ YAKALANDI

MASAK 153 isim belirlemiş ve bu isimlerin hesap hareketleri tek tek incelenmiş. Operasyon Ankara merkezli 21 ayrı ilde gerçekleşiyor. 153 kişiden 127'si yakalandı. Çete liderleri dahil 6 kişi yurt dışında. Gözaltına alınanların 1 milyar 200 milyon lirasına el konuldu. 177 gayrimenkule ve 61 lüks araca da el konuldu. El konulan dijital materyallerle örgütün yapısı daha iyi deşifre edilecek.

Haberin Devamı