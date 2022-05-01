1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun! 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? İşte 1 Mayıs mesajları ve anlamlı sözler!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü işçilerin hakları, sorun ve taleplerinin dile getirildiği en önemli günlerden biridir. Tüm dünyada 1 Mayıs’ta kutlanan Emek ve Dayanışma Günü’nün tarihçesi merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? İşte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hakkında merak edilenler…

1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere ise yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlandı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazandı. 1889'da II. Enternasyonalin Paris'teki kongresinde yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün "1 Mayıs" olarak belirlendi.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir.

TÜRKİYE'DE 1 MAYIS NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

1911: İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlandı.

1912: İstanbul'da ilk kutlama yapıldı.

1922: Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da kutlandı.

1923: Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 Mayıs'ta resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.

1977: Taksim Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs programında, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ates sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi.

1981: 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarıldı.

2009: 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 [1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

- İçinde alın teri, göz nuru bulunan kazanç helâl olur. Tadı bereketli olur.

- En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği göz nuru alın teri ile kazandığı rızıktır. - Hz. Muhammed (S.A.V)

- Yaşam değerli ve kutsaldı. Ama onur ve alın teri olmayınca yaşamın hiçbir anlamı yoktu. - Alein Kentigerna

- Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

- Oysa dünya, işçilerin omuzları üstünde durur. Kıpırdasın da gör!

- Adil ve eşit bir düzen için dayanışmanın günü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun!

- ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

- Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

- Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ımız kutlu olsun.

- Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

- Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. - Ahmet Hamdi Tanpınar

- Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

- Emek her koşulda sermayeden bağımsızdır, ondan önceliklidir ve ondan üstündür. Emek olmadan sermaye olmaz. Sermaye ancak emeğin meyvesidir.