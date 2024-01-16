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GündemYoğun, kuvvetli ve fırtınalı kar yağışı geliyor! İstanbul dahil 26 kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor
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Yoğun, kuvvetli ve fırtınalı kar yağışı geliyor! İstanbul dahil 26 kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

Kar, fırtına ve soğuk hava dalgası fena vuracak. İstanbul ile birlikte onlarca kent için son dakika uyarısı yapıldı. MGM vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak yeni hava durumunu yayınladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise tarih vererek İstanbul için uyarılarda bulundu.

• 16 Ocak 2024 - 09:30 • Son Güncelleme:
• 16 Ocak 2024 - 09:30 • Son Güncelleme:
1Yoğun, kuvvetli ve fırtınalı kar yağışı geliyor İstanbul dahil 26 kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

Kar, fırtına, sağanak yağış geliyor. Bu gece başlıyor. Günlerce devam edecek. Meteoroloji uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yeni tarih verdi. İşte hava durumu ve son dakika kar yağışı ile ilgili detaylar...

2Yoğun, kuvvetli ve fırtınalı kar yağışı geliyor İstanbul dahil 26 kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu haric diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz(Sinop hariç) Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Batı Karadeniz(Sinop hariç), Balıkesir, Bursa, Bilecik, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

6EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin’in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya merkez ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, merkez ilçelerinde kuvvetli olması , Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HATAY °C, 9°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı (Iğdır, Van ve Hakkari hariç) geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

13Yoğun, kuvvetli ve fırtınalı kar yağışı geliyor İstanbul dahil 26 kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yeni uyarılarda bulundu. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

14Yoğun, kuvvetli ve fırtınalı kar yağışı geliyor İstanbul dahil 26 kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

Bugün Salı ülkenin tamamında yağış var Yağışlar doğu Anadolu Toroslar Abant Bolu da Kar şeklinde. Diğer bölgeler yağmurlu. İzmir Aydın Muğla da sabah saatlerinde şiddetli. Antalya nın doğu ilçelerinde kuvvetliRüzgar Orta ve Batı Karadeniz Kıyı Ege Marmara güneyi Lodos kuvvetli

15ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Trakya İç Anadolu İç Ege Doğu Anadolu'da bu gece kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana gelir. İstanbul'da sıfırın altına sıcaklık düşer. Asfalt da gizli buzlanma olur gece ve sabah sürücüler dikkat. Doğu Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi va

16İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

Bugün İstanbul yağmurlu 14 C. yağış akşama kalmaz.

İzmir öğlene kadar şiddetli yağmurlu 16 C. Yağış akşama kalmaz.

Ankara yağmurlu 10

Antalya doğu ve batı ilçelerinde şiddetli akşam da devam eder. 15 C

17İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Milyonlarca İstanbullu kar yağışının ne zaman etkili olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarındaki ani düşüş kar beklentisini artırdı. Ancak yeni hafta ile birlikte sıcaklıklarda artış görüldü. Bugün etkili olan sağanak yağış sonrası kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. İstanbul için güncel kar uyarısı bulunmuyor.