Yine Galtier! 8 kez Beşiktaş'ın yıldızını izletti Trabzonspor'un yeteneğine hayran kaldı
Daha önce tam 8 kez ayrı ayrı scout göndererek Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunu takip ettiren Galtier'in Fenerbahçe - Trabzonspor maçında bordo mavili oyuncuya hayran kaldığı ortaya çıktı. İşte o gelişme...
67 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'a bu sezon büyük katkı sağlayan Nwakaeme, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemedi.
Bu sezon gösterdiği performansla eski günlerine dönen Abdülkadir Ömür, Avrupa kulüplerinin de yeniden dikkatini çekmeye başladı. Yaşadığı ciddi sakatlıklara rağmen pes etmeyen 22 yaşındaki yıldız, özellikle Fransızlar’ın takibinde. Nice Kulübü’nün yetkilileri son olarak Fenerbahçe derbisinde Abdülkadir’i Kadıköy’de canlı olarak izlemişti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu aylar önce yaptığı bir açıklamada, Abdülkadir için yıllar önce Manchester City’den 23 milyon Euro’luk bir teklif geldiğini söylemiş ve “Satmadım, hata yaptım” itirafında bulunmuştu. Yönetim şu an tamamen şampiyonluğa kilitlenirken, ilerleyen süreçte hem iç hem de dış transferin hareketlenmesi bekleniyor.