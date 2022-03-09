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TrabzonsporYine Galtier! 8 kez Beşiktaş'ın yıldızını izletti Trabzonspor'un yeteneğine hayran kaldı
HaberlerTrabzonspor Haberleri Yine Galtier! 8 kez Beşiktaş'ın yıldızını izletti Trabzonspor'un yeteneğine hayran kaldı
• 09 Mart 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:

Yine Galtier! 8 kez Beşiktaş'ın yıldızını izletti Trabzonspor'un yeteneğine hayran kaldı

Daha önce tam 8 kez ayrı ayrı scout göndererek Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunu takip ettiren Galtier'in Fenerbahçe - Trabzonspor maçında bordo mavili oyuncuya hayran kaldığı ortaya çıktı. İşte o gelişme...

• 09 Mart 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
1Yine Galtier 8 kez Beşiktaşın yıldızını izletti Trabzonsporun yeteneğine hayran kaldı
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67 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'a bu sezon büyük katkı sağlayan Nwakaeme, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemedi.

2Yine Galtier 8 kez Beşiktaşın yıldızını izletti Trabzonsporun yeteneğine hayran kaldı

32 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın menajeri Deniz Türker, Trabzonspor ile aralarındaki görüşmenin detaylarını aktardı.

3Yine Galtier 8 kez Beşiktaşın yıldızını izletti Trabzonsporun yeteneğine hayran kaldı

Görüşmelerde sona gelindiğini aktaran Türker, "Maaş+imza parası+bonuslar içeren bir isteğimiz var. Çok büyük bir oranda anlaştık."

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"İmza parası ve bonusların ödeme planları hakkında konuşuyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar netleşeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

5Yine Galtier 8 kez Beşiktaşın yıldızını izletti Trabzonsporun yeteneğine hayran kaldı

Arabistan'dan da tekliflerin olduğuna değinen Türker, "Tony hiçbir şekilde diğer teklifler ile ilgilenmedi. Kararı kesin olarak Trabzonspor'da kalmak yönünde oldu" dedi.

6Yine Galtier 8 kez Beşiktaşın yıldızını izletti Trabzonsporun yeteneğine hayran kaldı

Bu sezon gösterdiği performansla eski günlerine dönen Abdülkadir Ömür, Avrupa kulüplerinin de yeniden dikkatini çekmeye başladı. Yaşadığı ciddi sakatlıklara rağmen pes etmeyen 22 yaşındaki yıldız, özellikle Fransızlar’ın takibinde. Nice Kulübü’nün yetkilileri son olarak Fenerbahçe derbisinde Abdülkadir’i Kadıköy’de canlı olarak izlemişti.

7Yine Galtier 8 kez Beşiktaşın yıldızını izletti Trabzonsporun yeteneğine hayran kaldı

Nice’in uzun süredir Ömür’ün performansını mercek altında tuttuğu öğrenilirken, sezon sonuna doğru ciddi bir teklifle Trabzonspor ’un kapısını çalabilir.

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Başkan Ahmet Ağaoğlu aylar önce yaptığı bir açıklamada, Abdülkadir için yıllar önce Manchester City’den 23 milyon Euro’luk bir teklif geldiğini söylemiş ve “Satmadım, hata yaptım” itirafında bulunmuştu. Yönetim şu an tamamen şampiyonluğa kilitlenirken, ilerleyen süreçte hem iç hem de dış transferin hareketlenmesi bekleniyor.

9Yine Galtier 8 kez Beşiktaşın yıldızını izletti Trabzonsporun yeteneğine hayran kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun tarihi operasyonu sonrasında gözler Kulüpler Birliği Vakfı'na çevrildi. Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

10Yine Galtier 8 kez Beşiktaşın yıldızını izletti Trabzonsporun yeteneğine hayran kaldı

Ahmet Ağaoğlu, "Merkez Hakem Kurulu'nun hakem operasyonuyla ilgili açıklamaya yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

11Yine Galtier 8 kez Beşiktaşın yıldızını izletti Trabzonsporun yeteneğine hayran kaldı

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