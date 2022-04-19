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GalatasarayYılın transfer sürprizi! Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu! Bir değil 2 yıldız yolda
HaberlerGalatasaray Haberleri Yılın transfer sürprizi! Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu! Bir değil 2 yıldız yolda
• 19 Nisan 2022 - 10:31 • Son Güncelleme:

Yılın transfer sürprizi! Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu! Bir değil 2 yıldız yolda

Bu sezon yaptığı çıkışla Avrupa devlerini peşinden koşturan Szalai'nin transfer olma ihtimalini yüksek bulan Ali Koç'un Macar stoperin yerini doldurmak için Barcelona'nın kapısını çaldığı öğrenildi. Sarı lacivertli yönetim Katalan devinden bir de forvet getiriyor...

• 19 Nisan 2022 - 10:31 • Son Güncelleme:
1Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda
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Süper Lig'de 2. olarak Şampiyonlar Ligi ön elemesine gitmek isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması başladı..

2Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor..

3Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

Başkan Koç'un teknik direktör konusunda henüz kararını vermediği ifade edildi..

4Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

Fenerbahçe'de ayrıca İsmail Kartal'la da yola devam edilme seçeneği bulunuyor..

5Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başlayan Fenerbahçe'de gündeme 2 yıldız futbolcu geldi..

6Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

Katalan basınında yer alan iddialara göre sarı-lacivertliler, Barcelona'dan Luuk de Jong ve Samuel Umtiti ile ilgileniyor..

7Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

Sarı-lacivertlilerin 2 oyuncunun da durumunu soruşturduğu iddia edildi..

8Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

Luuk de Jong ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtildi..

9Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

Hollandalı futbolcunun bonservisi Sevilla'da bulunuyor. 31 yaşındaki golcünün İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek..

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SADECE 1 MAÇ OYNADI!

Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği Samuel Umtiti'nin ise 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor..

11Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği Samuel Umtiti'nin ise 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor..

12Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin takımdan ayrılması durumunda Fransız stoperi transfer etmeyi planlıyor..

13Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

Umtiti bu sezon sakatlığı ve formsuzluğu sebebiyle sadece 1 maçta Barcelona'da forma giyebildi..

14Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

Luuk de Jong ise 24 maçta süre aldı ve 7 gol 1 asistlik performans ortaya koydu..

15Yılın transfer sürprizi Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu Bir değil 2 yıldız yolda

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Yılın transfer sürprizi! Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu! Bir değil 2 yıldız yolda

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