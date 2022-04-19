• 19 Nisan 2022 - 10:31 • Son Güncelleme:
Yılın transfer sürprizi! Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu! Bir değil 2 yıldız yolda
Bu sezon yaptığı çıkışla Avrupa devlerini peşinden koşturan Szalai'nin transfer olma ihtimalini yüksek bulan Ali Koç'un Macar stoperin yerini doldurmak için Barcelona'nın kapısını çaldığı öğrenildi. Sarı lacivertli yönetim Katalan devinden bir de forvet getiriyor...
• 19 Nisan 2022 - 10:31 • Son Güncelleme:
1
Süper Lig'de 2. olarak Şampiyonlar Ligi ön elemesine gitmek isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması başladı..
2
Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor..
5
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başlayan Fenerbahçe'de gündeme 2 yıldız futbolcu geldi..
6
Katalan basınında yer alan iddialara göre sarı-lacivertliler, Barcelona'dan Luuk de Jong ve Samuel Umtiti ile ilgileniyor..
9
10