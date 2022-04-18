Yılın sürprizi! Sergen Yalçın bombası! 'Hocaya sordum Galatasaray'la...'
Milliyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ canlı yayında siyah beyazlı takımın transfer politikasını ve gündeme gelen futbolcuları ele aldı. Sarıdağ Sörloth, Burak Yılmaz, Larin hakkında çarpıcı ifadeler kullanırken, Sergen Yalçın - Galatasaray iddiası ise 'Ben hocayla görüştüm' bilgisini verdi.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor! Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren ve çıkışa geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak gelecek sezonun en önemli transfer hamlesini yapan Siyah Beyazlılar, Alexander Sörloth için de girişimlerini sürdürüyor.
Milliyet gazetesi Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ, Siyah Beyazlıların gündemini değerlendirirken Sörloth dışında görüşülen ismi canlı yayında açıkladı ve "Sörloth ile birlikte gelebilirler" ifadesini kullandı.
Sarıdağ canlı yayında Sergen Yalçın ile yaptığı telefon görüşmesini aktardı. Sergen Yalçın'ın Galatasaray sözleri gündeme bomba gibi düştü.
Serdar Sarıdağ'ın değerlendirmeleri şu şekilde...
"Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının skorları Valerien Ismael için bir ölçüt değil. Bu maçlardan sonra Ismael'i göklere çıkarttılar. Sanki daha önce Beşiktaş'ta antrenman yapılmıyordu. Böyle bir şey yok. Ama biz basın olarak cahilmişiz araştırmadığımız için uzaylı gözüyle bakıyoruz ve abartıyoruz. Gökhan Keskin hocayla konuştuk ve kendisi bana "Bunlar bizim futbolculuğumuz döneminde yapılıyordu" dedi. Bizim basın gerçekten cahil. İyi ve idealist bir hoca. Başarılı bir hoca."
"Gol atamadığın sürece arkaya kimi alırsan al başarılı olamıyorsun. Jed Wallace diye bir oyuncu var Milwall'da oynuyor. Jed Wallace da Beşiktaş'a önerilen isimler arasında yer alıyor. Sol kanatta oynuyor. Birkaç isim daha var. Biri de Ghezzal'ın arkadaşı olabilir. Valerien Ismael'i Ghezzal ve Rosier'e sordular. Gelecek kanat oyuncularından biri de Fransızca konuşanlardan. Hatta Ghezzal'ın arkadaşlarından biri olduğunu duydum."
"Larin'in Beşiktaş'la tüm bağlarını kopardığını duydum. Önümüzdeki sezon olmayacak. Burada Beşiktaş yönetimi doğru bir tavır içerisinde. Benim borcum ve ekonomik durumum bu kadar diyor. Başarılı olsa bile Beşiktaş haklı çünkü Beşiktaş o parayı vermez Larin'e... Bugün eğer Dorukhan, Trabzonspor'da başarılıysa bu Beşiktaş'ın sayesinde.
Larin konusunda Beşiktaş yerde göğe kadar haklı. Aboubakar konusunda da Beşiktaş haklıydı. Cyle Larin en çok parayı hangi kulüp verirse oraya gider. Fenerbahçe, Galatasaray veya Trabzonspor olabilir ama Arap ülkelerinden de teklif var. Geçtiğimiz sezon 10 milyon Euroluk bir teklif geldi ama yerine konulacak isim bulunamadı diye kalmıştı."
"Beşiktaş hücum hattı, alt yaş gruplarındaki ergen oyuncular gibi. Acımasız olacaksın, o çimi sen parçalayacaksın. Beşiktaş'ın üçüncü bölge oyuncusu 'gaddar' olacak. Hala Aboubakar diyen Beşiktaş taraftarını anlamıyorum. Aboubakar bilerek oynamayarak, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu riske attı. AboubakarSpor'lu olmayın, Sergen YalçınSpor'lu olmayın, TaliscaSpor'lu olmayın."
"Diplomasi çok önemli. Beşiktaş transfer diplomasisini iyi yönetiyor. Gedson Fernandes konusunda da benzer bir taktik uygulandı. Alexander Sörloth için Real Sociedad, Leipzig ve Trabzonspor ile transfer diplomasisi yönetilecek. Eğer oyuncu Trabzonspor'a gitmek istemezse Beşiktaş bu transfer için ısrarcı olacak."
"Mümkün. Ben bunu Sergen hocaya da sordum. Sergen Yalçın "Bana teklif gelirse neden olmasın." dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı."