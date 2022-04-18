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GalatasarayYılın sürprizi! Sergen Yalçın bombası! 'Hocaya sordum Galatasaray'la...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Yılın sürprizi! Sergen Yalçın bombası! 'Hocaya sordum Galatasaray'la...'
• 18 Nisan 2022 - 14:13 • Son Güncelleme:

Yılın sürprizi! Sergen Yalçın bombası! 'Hocaya sordum Galatasaray'la...'

Milliyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ canlı yayında siyah beyazlı takımın transfer politikasını ve gündeme gelen futbolcuları ele aldı. Sarıdağ Sörloth, Burak Yılmaz, Larin hakkında çarpıcı ifadeler kullanırken, Sergen Yalçın - Galatasaray iddiası ise 'Ben hocayla görüştüm' bilgisini verdi.

• 18 Nisan 2022 - 14:13 • Son Güncelleme:
1Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...
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Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor! Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren ve çıkışa geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak gelecek sezonun en önemli transfer hamlesini yapan Siyah Beyazlılar, Alexander Sörloth için de girişimlerini sürdürüyor.

2Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

Milliyet gazetesi Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ, Siyah Beyazlıların gündemini değerlendirirken Sörloth dışında görüşülen ismi canlı yayında açıkladı ve "Sörloth ile birlikte gelebilirler" ifadesini kullandı.

3Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...
4Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

Sarıdağ canlı yayında Sergen Yalçın ile yaptığı telefon görüşmesini aktardı. Sergen Yalçın'ın Galatasaray sözleri gündeme bomba gibi düştü.

5Serdar Sarıdağın değerlendirmeleri şu şekilde...

Serdar Sarıdağ'ın değerlendirmeleri şu şekilde...

"Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının skorları Valerien Ismael için bir ölçüt değil. Bu maçlardan sonra Ismael'i göklere çıkarttılar. Sanki daha önce Beşiktaş'ta antrenman yapılmıyordu. Böyle bir şey yok. Ama biz basın olarak cahilmişiz araştırmadığımız için uzaylı gözüyle bakıyoruz ve abartıyoruz. Gökhan Keskin hocayla konuştuk ve kendisi bana "Bunlar bizim futbolculuğumuz döneminde yapılıyordu" dedi. Bizim basın gerçekten cahil. İyi ve idealist bir hoca. Başarılı bir hoca."

6Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

"Gol atamadığın sürece arkaya kimi alırsan al başarılı olamıyorsun. Jed Wallace diye bir oyuncu var Milwall'da oynuyor. Jed Wallace da Beşiktaş'a önerilen isimler arasında yer alıyor. Sol kanatta oynuyor. Birkaç isim daha var. Biri de Ghezzal'ın arkadaşı olabilir. Valerien Ismael'i Ghezzal ve Rosier'e sordular. Gelecek kanat oyuncularından biri de Fransızca konuşanlardan. Hatta Ghezzal'ın arkadaşlarından biri olduğunu duydum."

7Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

"Larin'in Beşiktaş'la tüm bağlarını kopardığını duydum. Önümüzdeki sezon olmayacak. Burada Beşiktaş yönetimi doğru bir tavır içerisinde. Benim borcum ve ekonomik durumum bu kadar diyor. Başarılı olsa bile Beşiktaş haklı çünkü Beşiktaş o parayı vermez Larin'e... Bugün eğer Dorukhan, Trabzonspor'da başarılıysa bu Beşiktaş'ın sayesinde.

8Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

Larin konusunda Beşiktaş yerde göğe kadar haklı. Aboubakar konusunda da Beşiktaş haklıydı. Cyle Larin en çok parayı hangi kulüp verirse oraya gider. Fenerbahçe, Galatasaray veya Trabzonspor olabilir ama Arap ülkelerinden de teklif var. Geçtiğimiz sezon 10 milyon Euroluk bir teklif geldi ama yerine konulacak isim bulunamadı diye kalmıştı."

9Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

"Mert Günok düz koşulara başladı. Sezon öncesi kampa katılacak hatta 2-3 hafta içinde takımla antrenmanlara başlayacak. Emre yine iyi. Kaleci antrenörleri iyi olduğu için iyi yerli kaleciler çıkıyor. Rasim Kara'nın TFF'deki kaleci antrenörleri konusunda yaptığı çalışmaların meyve yeniyor."

10Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

"Beşiktaş hücum hattı, alt yaş gruplarındaki ergen oyuncular gibi. Acımasız olacaksın, o çimi sen parçalayacaksın. Beşiktaş'ın üçüncü bölge oyuncusu 'gaddar' olacak. Hala Aboubakar diyen Beşiktaş taraftarını anlamıyorum. Aboubakar bilerek oynamayarak, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu riske attı. AboubakarSpor'lu olmayın, Sergen YalçınSpor'lu olmayın, TaliscaSpor'lu olmayın."

11Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

"MLS'te oynayan Polonyalı golcü Adam Buksa, bir aydır Beşiktaş'ın gündeminde. Beşiktaş'ın golcü transferi için gündemindeki oyuncular Sörloth ve Adam Buksa. Adam Buksa, Sörloth ile birlikte gelebilir."

12Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

"Diplomasi çok önemli. Beşiktaş transfer diplomasisini iyi yönetiyor. Gedson Fernandes konusunda da benzer bir taktik uygulandı. Alexander Sörloth için Real Sociedad, Leipzig ve Trabzonspor ile transfer diplomasisi yönetilecek. Eğer oyuncu Trabzonspor'a gitmek istemezse Beşiktaş bu transfer için ısrarcı olacak."

13Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

"Bu işler belli olmaz. Beşiktaş'tan teklif giderse, Burak Yılmaz 'hayır' demez."

14Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

"Transfer bütçesini Ersin ve Rıdvan'dan gelebilecek paralarla oluşturmak çok iyi olur Beşiktaş için. İkisine de teklif var ve giderlerse şaşırmam. Ersin'e 7-8 milyon Euroluk teklifler var. Rıdvan için de bazı girişimler var."

15Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

"Mümkün. Ben bunu Sergen hocaya da sordum. Sergen Yalçın "Bana teklif gelirse neden olmasın." dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı."

16Yılın sürprizi Sergen Yalçın bombası Hocaya sordum Galatasarayla...

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