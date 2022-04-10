Yılın 'Fenerbahçe' bombası! Resmen açıkladı 'Evet Ali Koç'la görüşüyoruz'

Bence iki taraf için de çok iyi bir eşleşme oldu. O kulübü biliyor, biz onu biliyoruz. Oyuncular onu biliyor. Karar vermek bizim için çok zor olmadı. Dedik ki bu sıkıntılı süreçte Emre Belözoğlu ve onun liderliği bizim sıkıntılarımızı çözecektir. Hakikaten Avrupa Kupaları’na gitmek hedefine de bizi yaklaştıran bir performansımız oldu. Umarım kalan haftalarda da istediğimiz skorları elde ederiz. Emre Hoca tabii ki bir gün mutlaka buradan ayrılacak. Ancak buradan ayrılma sebebi Avrupa’da bir takıma gitmek olur.”