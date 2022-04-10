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BaşakşehirYılın 'Fenerbahçe' bombası! Resmen açıkladı 'Evet Ali Koç'la görüşüyoruz'
HaberlerBaşakşehir Haberleri Yılın 'Fenerbahçe' bombası! Resmen açıkladı 'Evet Ali Koç'la görüşüyoruz'
• 10 Nisan 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:

Yılın 'Fenerbahçe' bombası! Resmen açıkladı 'Evet Ali Koç'la görüşüyoruz'

Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt'ün Skorer TV'den Nergis Aşkına'a yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Eröğüt, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanırken, Fenerbahçe iddiaları içinse 'Ali Koç'la görüşüyoruz' sözlerini sarfetti. İşte Mustafa Eröğüt'ün dikkat çeken o sözleri...

• 10 Nisan 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
1Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz
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Bebekliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçiren, delikanlılığında Başakşehir FK kulübü olarak şampiyonluğa ulaşan turuncu-lacivertlilerin en büyük hamileri arasında oldu Mustafa Eröğüt... Göksel Gümüşdağ başkanlığında, 2014’te Başakşehir adını alan “Boz Baykuşlar”ın o günden bu yana CEO’luğunu üstlenen Eröğüt, kulübün kara kutusu ve her şeyi...

2Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Kulübün temellerini atan Abdullah Avcı’nı, “kurucu teknik direktör” olarak ayrı bir yere koyan Eröğüt, Okan Buruk ve Aykut Kocaman süreçlerini ise, “Şampiyonlukta ve Avrupa’da çok güzel hikayelerimiz oldu. Çok kötü bir dönemde Aykut hoca geldi ve o rüzgarlı zamanlarda bizi limana yaklaştırmayı başardı” diye anlattı.

3Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Başakşehir’in kılavuz kaptanı olan Başkan Göksel Gümüşdağ’ın son dönemde dillendirilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile ilgili de konuşan Eröğüt, “Gümüşdağ, çevresi ve bizimle, federasyon başkanlığı gibi bir niyeti olmadığını paylaştı. Merkez Hakem Kurulu’nun hakem listesini değiştirmesi, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin istifaları...

4Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Gelinen noktada bizim bu hakem listelerinin değişmesine tepkimizi, Göksel başkanın federasyonla ilgili bir makam, istikbal ya da bir planının olduğu düşünülmesi hakkaniyetli olmuyor. Çünkü ben onunla uzun yıllardır çalışan biri olarak söylüyorum. Geçmişte de federasyon başkanlığı ile ilgili fırsatları oldu ancak sanayici olması, bir yandan ailesine vakit ayırmak istemesi sebebiyle çok sıcak bakmamıştı.

5Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Bizim hakem listesinin değişmesine tepkimiz, konunun hem federasyon talimatlarına aykırı olması hem de vicdana ve etiğe aykırı olmasıydı. Biz isimlere girmeden bu yaklaşımı eleştirdik” yorumunu getirdi. Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, yabancıda artılı kurala karşı olduklarını dile getirdi.

6Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Yabancı sayısındaki limite değinen Eröğüt, “Futbolda gelişmiş ülkelere baktığınızda bunlar böyle zorlayarak olacak şeyler değil. Yetersiz olan oyuncuyu oynayarak geliştiremezsiniz. Bence Süper Lig bir vitrindir. Orada sadece en iyiler oynar. Bu da dolaylı olarak daha sonraki yayın ihalelerini etkiler. Bir kere bu artılı kurala çok karşıyız. Kim formayı hak ediyorsa hoca onlara görev verebilmeli. Mecburiyetler olmamalı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

7Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Daha önceki yayın ihalesinde komisyonda yer aldığını hatırlatan Mustafa Eröğüt, bugün yaşananları da şöyle yorumladı: Geçen yayın ihalesi çok başarılı olmuştu ancak o zaman dünyanın ekonomik durumuyla şu anki ekonomik durum aynı değil. Bir pandemi geçirdik ve üzerine savaş var dünyada... Umarım daha da büyümez.

8Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Görüyoruz ki Fransa’da ve Almanya’da da yayın ihaleleri düştü. Türkiye’deki yayın ihalesi özellikle Anadolu kulüplerinin can suyu. Yüzde 70-80 gelirleri buradan geliyor. O yüzden çok kritik. Aralık ayında yapılması gereken bu ihale şu an nisan ayında hala tamamlanamamış olması, kulüplerin önümüzdeki yılki planlarını ciddi şekilde etkiliyor. Umarım bir an önce uygun, kulüpleri yaşatabilecek bir rakam ile bu süreci tamamlayabilir.”

9Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Mustafa Eröğüt, bir dönem isminin Fenerbahçe ile anılması iddialarına yanıt verdi. Başakşehir CEO’su, “Ali Koç başkan ile birbirimizi çok severiz. Ben ona çok saygı duyarım ve görüşürüz. Ancak aramızda Fenerbahçe ile ilgili görev anlamında bir konuşma geçmedi” dedi.

10Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Başakşehir’den Trabzonspor’a transfer olan Edin Visca’dan övgüyle söz eden Mustafa Eröğüt, “Visca bizim hala kardeşimiz” ifadesini kullandı. Eröğüt, ‘Bosna U-21 Takımı’nda oynuyordu. Bir hazırlık maçında Abdullah Hoca ile o zaman ilk notlarımızı almıştık. 400’e yakın maç 100’den fazla gol ve asist... Süper Lig’de gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyunculardan biri. Artık yaşı ilerliyordu ve onun da kariyerinde yeni bir heyecan, değişiklik gerekiyordu. Bence herkes için hayırlı bir transfer oldu. Umarım Şampiyonlar Ligi’ne katılırlar ve orada gollerine devam eder. Bizi de gururlandırmaya devam eder” diye konuştu.

11Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Mustafa Eröğüt, Emre Belözoğlu’nun gelişini ve gelecek beklentilerini ise şöyle dile getirdi: “Emre Hoca, bu kulübün 4 sene kaptanlığını yapmış, benim gözümde Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu ve bundan sonra da Türk futboluna vereceği çok şey var. Umarım Serie A’da bir teknik direktörümüz daha olacaksa yıllar sonra o da inşallah Emre Belözoğlu olacaktır. Tabii o da teknik direktörlük kariyerinin başında.

12Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Bence iki taraf için de çok iyi bir eşleşme oldu. O kulübü biliyor, biz onu biliyoruz. Oyuncular onu biliyor. Karar vermek bizim için çok zor olmadı. Dedik ki bu sıkıntılı süreçte Emre Belözoğlu ve onun liderliği bizim sıkıntılarımızı çözecektir. Hakikaten Avrupa Kupaları’na gitmek hedefine de bizi yaklaştıran bir performansımız oldu. Umarım kalan haftalarda da istediğimiz skorları elde ederiz. Emre Hoca tabii ki bir gün mutlaka buradan ayrılacak. Ancak buradan ayrılma sebebi Avrupa’da bir takıma gitmek olur.”

13Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Yeni dönemin transfer sürecinden de söz eden Mustafa Eröğüt, şöyle anlattı: “Hocamı ve scout ekibimizle istişare içindeyiz. Şu an yayın ihalesinin belirsizliği ve bütçelerimizin düşeceğini tahmin ederek daha makul ve limitlerimize uygun transferler peşinde ilerliyoruz.

14Yılın Fenerbahçe bombası Resmen açıkladı Evet Ali Koçla görüşüyoruz

Ancak gerçekten yüksek potansiyelli ve gelecekte kulübe maddi katkıları da olacak oyuncular olduğunu düşünüyoruz. Emre Hoca’nın raporları üzerine bu futbolcuların hem kendileriyle hem kulüpleriyle görüşmelere başladık. Mayıs ayı sonuna doğru netleşmeye başlayacaktır.”

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