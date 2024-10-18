Yeni doğan bebek çetesine ağır darbe! İş birliği yaptıkları hastaneler ortaya çıktı, Bakan Tunç: 22 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çetenin lideri Fırat Sarı’nın, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa katılarak yenidoğan bebekler hakkında açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı ile Çorlu Reyap Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık’ın fezlekelerle ortaya çıkan telefon konuşmasında bebek ölümleriyle adeta dalga geçmeleri kan dondurdu. İddianamede ise; çetenin şeması, çete üyeleri, hangi hastanelerle işbirliği yaptıkları ve nasıl bebek ölümlerine neden oldukları ayrıntılı şekilde anlatıldı. 'Yenidoğan' çetesiyle ilgili konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnsanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar. Gerçekten canice ve kabul edilemeyecek bir çete. Biz bunun her zaman peşinde olduk ve olacağız. Yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan çetesi soruşturmasındaki yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Tunç, "Bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.
AA - İHA -DHA
• 18 Ekim 2024 - 19:30 • Son Güncelleme:
AA - İHA -DHA
• 18 Ekim 2024 - 19:30 • Son Güncelleme: