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Galatasaray'Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz'
HaberlerGalatasaray Haberleri 'Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz'
• 25 Nisan 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:

'Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz'

Altay - Galatasaray maçından sonra A Spor ekranlarında yorumlarda bulunan ve sarı kırmızılı kulübün başkan adaylarına değinen Erman Toroğlu'nun Eşref Hamamcıoğlu hakkında sarfettiği sözler camiada şok etkisi yarattı. İşte Toroğlu'nun o ifadeleri...

• 25 Nisan 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
1Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezon istediği sonuçları alamadığı deplasmandaki 17. müsabakasında 4. galibiyetine imza attı.

2Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 önde tamamlayan Galatasaray karşılaşmadan bu skorla galip ayrıldı.

3Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

Bu skorla puanını 47'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 11.'liğe yükseldi.

4Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

Dış sahada son galibiyetini İzmir'de Göztepe karşısında alan Galatasaray, 3 maç aradan sonra dış sahada tekrar 3 puan kazandı.

5Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçından sonra İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe deplasmanlarından puan çıkaramamıştı.

6Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

Bu sezon dış sahada kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, geride kalan 17 deplasman maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

7Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

Altay karşısında takımının golünü kaydeden Kerem bu sezon 9. golüne imza attı. Kerem, daha önce Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı.

8Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

Galatasaray'da ikinci yarıda sakatlanan Marcao oyuna devam edemedi.

9Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

Marcao, yerini Alpaslan Öztürk'e bırakırken, hakem Volkan Bayarslan'ın sahayı yakın noktadan terk etme uyarısını dikkate almayınca sarı kart gördü.

10Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

Cezalı duruma düşen Marcao gelecek hafta Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

11Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

A Spor'un usta yorumcularından Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından Takım Oyunu programında karşılaşmayı yorumladı.

12Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan başkanlık seçiminde adaylardan Eşref Hamamcıoğlu hakkında çarpıcı bir bilgi geldi.

13Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

Erman Toroğlu, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray'a başkan olmaz diyerek şu ifadeleri kullandı:

14Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

"Seneye Galatasaray'dan hiçbir şey olmaz. Bugün bir duyum aldım. Eşref Hamamcıoğlu yemek daveti veriyor sonra yemeğe davet ettiklerine hesabı ödetiyor. Bu adam Galatasaray'a başkan olacak."

15Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

"İkinci yarıda Galatasaray'ın hali olacak şey değil. Bir başlık attık; "Ya rezalet, ya felaket."

16Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz

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