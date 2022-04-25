• 25 Nisan 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
'Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz'
Altay - Galatasaray maçından sonra A Spor ekranlarında yorumlarda bulunan ve sarı kırmızılı kulübün başkan adaylarına değinen Erman Toroğlu'nun Eşref Hamamcıoğlu hakkında sarfettiği sözler camiada şok etkisi yarattı. İşte Toroğlu'nun o ifadeleri...
• 25 Nisan 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezon istediği sonuçları alamadığı deplasmandaki 17. müsabakasında 4. galibiyetine imza attı.
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A Spor'un usta yorumcularından Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından Takım Oyunu programında karşılaşmayı yorumladı.
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Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan başkanlık seçiminde adaylardan Eşref Hamamcıoğlu hakkında çarpıcı bir bilgi geldi.
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