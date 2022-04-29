• 29 Nisan 2022 - 10:11 • Son Güncelleme:
Yargı'dan duygu yüklü tanıtım! Ceylin ile Ilgaz boşanmaya karar veriyor...
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı’nın yeni bölümünden duygusal anların yaşandığı bir tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Ilgaz Ceylin’le beraber tuttukları evi terk ederken Ceylin ise onunla yüzleşmek için peşinden gidiyor. Yaşanan yüzleşmenin ardından ikili, boşanma kararı alıyor.
• 29 Nisan 2022 - 10:11 • Son Güncelleme:
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İŞTE O TANITIM...
Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.