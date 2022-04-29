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MagazinYargı'dan duygu yüklü tanıtım! Ceylin ile Ilgaz boşanmaya karar veriyor...
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• 29 Nisan 2022 - 10:11 • Son Güncelleme:

Yargı'dan duygu yüklü tanıtım! Ceylin ile Ilgaz boşanmaya karar veriyor...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı’nın yeni bölümünden duygusal anların yaşandığı bir tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Ilgaz Ceylin’le beraber tuttukları evi terk ederken Ceylin ise onunla yüzleşmek için peşinden gidiyor. Yaşanan yüzleşmenin ardından ikili, boşanma kararı alıyor.

• 29 Nisan 2022 - 10:11 • Son Güncelleme:
1Yargıdan duygu yüklü tanıtım Ceylin ile Ilgaz boşanmaya karar veriyor...
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Her bölüm sürpriz gelişmeleriyle seyircilerine birçok duyguyu aynı anda yaşatmayı başaran Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Ilgaz’ın Ceylin’in dinmeyen öfkesi sebebiyle evden ayrılması Ceylin’i gözyaşlarına boğuyor.

2Yargıdan duygu yüklü tanıtım Ceylin ile Ilgaz boşanmaya karar veriyor...

Ilgaz’ın “Seni deli gibi seviyorum ama kalamıyorum…” sözleri izleyenleri derinden etkilerken tartışmalarının sonunda boşanmaya karar veren çiftin çaresiz halleri yürekleri burkuyor.

3Yargıdan duygu yüklü tanıtım Ceylin ile Ilgaz boşanmaya karar veriyor...

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımı, ekran başındakileri duygudan duyguya sürükleyecek bir bölümün sinyallerini veriyor.

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İŞTE O TANITIM...

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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