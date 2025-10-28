Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve bakanlıktan uyarılar peş peşe geldi: 17 ilde etkili olacak
Son dakika hava durumu haberine göre sağanak yağmurlar 17 ilde hayatı olumsuz etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Tekirdağ, Adana, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır hariç), Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BAKANLIKTAN 17 İL İÇİN 'KUVVETLİ SAĞANAK' UYARISI
çişleri Bakanlığı, bugün 13 ilde ve yarın 4 ilde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 28 Ekim 2025 Salı günü için Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerimize meteorolojik sarı uyarı verilmiştir. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü için Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illerimize meteorolojik sarı uyarı verilmiştir" denildi.
'VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLSUN'
Son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği işaret edilerek, "Çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, gece ve sabah saatlerinde Giresun kıyıları ve Trabzon'un batı kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kıyılarında kuvvetli olması beklenmektedir.
Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.
MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde dolu etkili oldu. Sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Seydikemer ilçesine bağlı Yayla Bekçiler Mahallesi’nde, saat 16.00 sıralarında dolu etkili oldu. Meteoroloji’nin uyarısının ardından başlayan dolu nedeniyle bölgedeki tarım alanları ile sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte zorlanırken, belediye ve karayolları ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor, Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır hariç), Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya ve Sivas çevreleri ile ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölgenin doğusu, Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Eskişehir'in ve Ankara’nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİVAS 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Çorum hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 15°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 15°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak ve Hakkari hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde (Iğdır hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu
MARDİN 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu
SİİRT 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı