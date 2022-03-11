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UEFA Avrupa LigiXavi bile görünce şaşırdı! 'Galatasaray'ın bu 3 futbolcusu muhteşemdi'
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Xavi bile görünce şaşırdı! 'Galatasaray'ın bu 3 futbolcusu muhteşemdi'
• 11 Mart 2022 - 01:47 • Son Güncelleme:

Xavi bile görünce şaşırdı! 'Galatasaray'ın bu 3 futbolcusu muhteşemdi'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Nou Camp Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Barcelona'da İspanyol teknik adam sarı kırmızılı 3 futbolcuyu çok beğendiğini açıkladı.

• 11 Mart 2022 - 01:47 • Son Güncelleme:
1Xavi bile görünce şaşırdı Galatasarayın bu 3 futbolcusu muhteşemdi
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Galatasaraylı Ryan Babel, Barcelona karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili konuşan Ryan Babel: "Barcelona ile oynamaya geldik. Son ana kadar da en iyi şekilde mücadelemizi göstermeye çalıştık. Bunu defansta da hücumda da yaptık." dedi.

2Xavi bile görünce şaşırdı Galatasarayın bu 3 futbolcusu muhteşemdi

Rövanşla ilgili de konuşan Babel "Sahaya çıktığımızda her şeyimizi gösterdik. Ofansif ve defansif anlamda elimizden geleni yaptık. Umuyorum ki taraftarımız Marsilya maçındaki gibi bizi desteklerler ve bize motivasyon kaynağı olurlar" ifadelerini kullandı.

3FEGHOULİ: ÖNÜMÜZDE DERBİ VAR

FEGHOULİ: ÖNÜMÜZDE DERBİ VAR

Feghouli, "Dinleneceğiz. Barcelona rövanşından önce derbi var. O maçta iyi oynayıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

4Xavi bile görünce şaşırdı Galatasarayın bu 3 futbolcusu muhteşemdi

Kendisine gelen övgüler üzerine Cezayirli oyuncu, "Bu sadece benim işim değil, bu bir takım işiydi. Takım olarak çok iyi oynadık. Bu seviyede de böyle oynamak gerekiyordu. Bence sadece Galatasaraylılar'ı değil, tüm Türkiye'yi mutlu ettik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

5XAVİ: PENA VE GALATASARAYIN STOPERLERİ...

XAVİ: PENA VE GALATASARAY'IN STOPERLERİ...

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

6Xavi bile görünce şaşırdı Galatasarayın bu 3 futbolcusu muhteşemdi

Xavi Galatasaray karşısında iyi bir sonuç alamadıklarını belirterek, "İyi bir sonuç alamadık. İkinci yarıda daha iyiydik ama harika bir savunma ve muhteşem bir Inaki Pena ile karşılaştık. Savunmanın merkezindeki oyuncular çok iyiydi, Pena da öyle. Son pasları vermek için yeterince iyi değildik" açıklamasını yaptı.

7Xavi bile görünce şaşırdı Galatasarayın bu 3 futbolcusu muhteşemdi

Galatasaray savunmasından da övgüyle bahseden Xavi, "Savunmanın merkezindeki oyuncular çok iyiydi, Pena da öyle. Son pasları vermek için yeterince iyi değildik" diye konuştu.

8KEREM AKTÜRKOĞLU: BARCELONAYI ELEYECEĞİZ

KEREM AKTÜRKOĞLU: BARCELONA'YI ELEYECEĞİZ

Barcelona eşleşmesi ve maçla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Kuralar çekildiğinden beri çok iyi hazırlandık. Mental ve taktik olarak. Nasıl oynamamız gerektiğini konuşmuştuk. İstediğimiz sonucu aldık, her şey bitmedi. Taraftarımız önünde çok güzel bir maç olacak." dedi.

9Xavi bile görünce şaşırdı Galatasarayın bu 3 futbolcusu muhteşemdi

Avrupa'da iyi oynamalarıyla ilgili açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu "Gerçekten Avrupa'da çok farklı oynuyoruz. Bulunduğumuz yeri düşünmüyoruz ligdeki, daha farklı yerlerde olabilirdik. Nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl mücadele edebileceğimizi biliyoruz Avrupa'da.

10Xavi bile görünce şaşırdı Galatasarayın bu 3 futbolcusu muhteşemdi

Namağlup devam ediyoruz Avrupa'da. Avrupa'da başarılarımız var, Galatasaray'a layık oynuyoruz. Muhteşem taraftarımızla ikinci maçta turu geçmek istiyoruz. Taraftar olmazsa olmaz. Onlar bizi desteklediği sürece turu geçen taraf biz olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

11Xavi bile görünce şaşırdı Galatasarayın bu 3 futbolcusu muhteşemdi

Kerem Aktürkoğlu "İki takım da gerçekten Şampiyonlar Ligi mücadelesi verdi. Camp Nou'da oynamak hayalimdi. O gali atabilsem çok daha farklı olabilirdi. Rövanşta 55 bin kişi önünde turu geçebiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.

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