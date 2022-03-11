Xavi bile görünce şaşırdı! 'Galatasaray'ın bu 3 futbolcusu muhteşemdi'
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Nou Camp Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Barcelona'da İspanyol teknik adam sarı kırmızılı 3 futbolcuyu çok beğendiğini açıkladı.
Galatasaraylı Ryan Babel, Barcelona karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili konuşan Ryan Babel: "Barcelona ile oynamaya geldik. Son ana kadar da en iyi şekilde mücadelemizi göstermeye çalıştık. Bunu defansta da hücumda da yaptık." dedi.
XAVİ: PENA VE GALATASARAY'IN STOPERLERİ...
Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Xavi Galatasaray karşısında iyi bir sonuç alamadıklarını belirterek, "İyi bir sonuç alamadık. İkinci yarıda daha iyiydik ama harika bir savunma ve muhteşem bir Inaki Pena ile karşılaştık. Savunmanın merkezindeki oyuncular çok iyiydi, Pena da öyle. Son pasları vermek için yeterince iyi değildik" açıklamasını yaptı.
KEREM AKTÜRKOĞLU: BARCELONA'YI ELEYECEĞİZ
Barcelona eşleşmesi ve maçla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Kuralar çekildiğinden beri çok iyi hazırlandık. Mental ve taktik olarak. Nasıl oynamamız gerektiğini konuşmuştuk. İstediğimiz sonucu aldık, her şey bitmedi. Taraftarımız önünde çok güzel bir maç olacak." dedi.