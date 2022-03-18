Volkan Demirel'den küfür yiyince soyunma odasında ağlamıştı! Rıza Çalımbay'ın yeteneğine milli davet
Sivasspor - Fatih Karagümrük maçında genç teknik direktör Volkan Demirel'den küfür yediği için soyunma odasında ağlayan ve takım arkadaşları tarafından telkin edilen genç yeteneğin milli takıma davet edilmesi dikkat çekti.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçının aday kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu isimler davet edildi: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı (Beşiktaş), Berke Özer (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais), Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Bayır, Umut Güneş, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu, Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor)
Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Mirza Cihan (Gaziantep FK), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Enis Destan (Trabzonspor ), Ali Akman (Nec Nijmegen), Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford).
Rıza Çalımbay'ın bu sezon 14 maçta görev verdiği merkez orta saha oyuncusu, 1 gol attı. Rıza Çalımbay, genç futbolcu hakkında geçtiğimiz aylarda, "Çok şey beklediğimiz bir arkadaştı. Ben, iyi olacağına inanıyordum. Çok iyi özelliklere sahip. Tekniği, profesyonelliği olsun... Mükemmel bir insan. Çok daha iyi olacağına inanıyorum." yorumunu yapmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek eleyen Demir Grup Sivasspor'da Kerem Atakan'ın 90 dakika sonunda büyük sıkıntı yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadığı ortaya çıkmış, Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Ziya Erdal, maç sonu yaptığı açıklamada Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel'in Kerem Atakan'a küfür ettiğini iddia etmişti.
Ziya Erdal maç sonu yaptığı açıklamada, "20 yaşındaki kardeşimiz Kerem Atakan'a rakip takım hocası tarafından küfür ediliyor. Hocanın hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışmadı. Çocuk, maçın sevincini yaşayacağına şimdi gözyaşı döküyor. Çok zoruna gitmiş." ifadelerini kullanmıştı.