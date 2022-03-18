Volkan Demirel'den küfür yiyince soyunma odasında ağlamıştı! Rıza Çalımbay'ın yeteneğine milli davet

Rıza Çalımbay'ın bu sezon 14 maçta görev verdiği merkez orta saha oyuncusu, 1 gol attı. Rıza Çalımbay, genç futbolcu hakkında geçtiğimiz aylarda, "Çok şey beklediğimiz bir arkadaştı. Ben, iyi olacağına inanıyordum. Çok iyi özelliklere sahip. Tekniği, profesyonelliği olsun... Mükemmel bir insan. Çok daha iyi olacağına inanıyorum." yorumunu yapmıştı.