Volkan Demirel Ali Koç'u hiç affetmeyecek! Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrük'ü bitirdi

İlerleyen günlerde VavaCars Fath Karagümrük, resmi bir açıklama yayınlayarak, Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." denildi.