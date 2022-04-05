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Fatih Karagümrük SporVolkan Demirel Ali Koç'u hiç affetmeyecek! Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrük'ü bitirdi
HaberlerFatih Karagümrük Spor Haberleri Volkan Demirel Ali Koç'u hiç affetmeyecek! Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrük'ü bitirdi
• 05 Nisan 2022 - 14:27 • Son Güncelleme:

Volkan Demirel Ali Koç'u hiç affetmeyecek! Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrük'ü bitirdi

Ocak ayında Ali Koç'un resmi teklifiyle Fenerbahçe'ye imza atmak için Hull City'i elinin tersiyle iten ve Süleyman Hurma tarafından transferine izin verilmeyen yıldız golcünün kontağı kapattığı, Volkan Demirel'li Fatih Karagümrük'ün gol yollarında büyük sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı.

• 05 Nisan 2022 - 14:27 • Son Güncelleme:
1Volkan Demirel Ali Koçu hiç affetmeyecek Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrükü bitirdi
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında çıktığı 18 maçta 11 gol atarak gol krallığının bir numaralı adayı haline gelen ve Fenerbahçe'nin listesine giren Aleksandar Pesic, ligin ikinci yarısına umduğu gibi başlayamadı. Geçtiğimiz ocak ayının sonlarında Fenerbahçe'nin, VavaCars Fatih Karagümrük'ten istediği Aleksandar Pesic, Volkan Demirel'in transferi veto etmesi sonrası Fatih Karagümrük'te kalmıştı.

2Volkan Demirel Ali Koçu hiç affetmeyecek Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrükü bitirdi

Sezon bazı Maccabi Tel Aviv'den bedelsiz bir şekilde Fatih Karagümrük'e gelen Pesic, Fenerbahçe iddialarının olduğu günlerde sakatlandı ve ligde 6 maç kaçırdı. 12 Mart'taki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahalara geri dönen golcü futbolcu, o maçla birlikte, Yukatel Kayserispor ve Galatasaray mücadelelerini de boş geçti.

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Hatta Galatasaray karşısında bir penaltı atışından yararlanamayan Sırp futbolcunun, formsuz ve isteksiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Aleksandar Pesic, ligde son golünü 15 Ocak'ta Çaykur Rizespor ağlarına bıraktı.

4Volkan Demirel Ali Koçu hiç affetmeyecek Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrükü bitirdi

Devre arasında Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden gelen transfer teklifini reddeden Pesic, Hull City'e gitmeyeceğini; ailesiyle birlikte İstanbul'da kalacağını resmen açıklamıştı.

5Volkan Demirel Ali Koçu hiç affetmeyecek Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrükü bitirdi

Sonrasında yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den teklif gelmesinin ardından sarı-lacivertli formayı giyebilmek için rest çektiği, Fatih Karagümrüklü yöneticilerle görüşen Sırp forvetin "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim." dediği öne sürülmüştü.

6Volkan Demirel Ali Koçu hiç affetmeyecek Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrükü bitirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'yı ikna etmek için bir paranın yanı sıra Sinan Gümüş ile Max Meyer'i önerdiği konuşulurken, sarı-lacivertli yönetimin, 3.5 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle görüşmeleri askıya aldığı iddia edilmişti.

7Volkan Demirel Ali Koçu hiç affetmeyecek Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrükü bitirdi

İlerleyen günlerde VavaCars Fath Karagümrük, resmi bir açıklama yayınlayarak, Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." denildi.

8Volkan Demirel Ali Koçu hiç affetmeyecek Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrükü bitirdi

Teknik direktör Volkan Demirel'in takımda kalmasını sağladığı yıldız futbolcunun bu durumu, teknik direktörlüğe yeni adımını atan Volkan Demirel için de bir sınav nitelği taşıyor. Futbolculuk kariyerinde takım arkadaşları ve taraftarları ateşleme konusunda oldukça mahir bir görüntü çizen genç çalıştırıcının Pesic konusunda nasıl bir adım atacağı önümüzdeki günler gösterecek.

9Volkan Demirel Ali Koçu hiç affetmeyecek Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrükü bitirdi

Karagümrük'te 24 maçta 12 gol, 2 asistlik bir performans çizen Pesic'in piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Sırp futbolcu, gol krallığı yarışında beşinciliğe geriledi.

10FENERBAHÇEDE FLAŞ ROSSİ GELİŞMESİ

FENERBAHÇE'DE FLAŞ ROSSİ GELİŞMESİ

Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli bir rol üstlenen Diego Rossi için Fenerbahçe'nin opsiyon hakkını kullanma ihtimalinin her geçen gün arttığı bildirildi.

11Volkan Demirel Ali Koçu hiç affetmeyecek Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrükü bitirdi

Takvim'in haberine göre; Rossi'nin 6 milyon Euro opsiyonu bulunuyor. Bu rakamı Fenerbahçe ödediği taktirde Diego Rossi'nin sözleşmesi 3 yıl uzamış olacak. Ancak yönetimin son bir pazarlık yapacağı da gelen haberler arasında.

12Volkan Demirel Ali Koçu hiç affetmeyecek Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrükü bitirdi

 

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