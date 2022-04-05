Volkan Demirel Ali Koç'u hiç affetmeyecek! Yıldız golcünün aklını çeldi Karagümrük'ü bitirdi
Ocak ayında Ali Koç'un resmi teklifiyle Fenerbahçe'ye imza atmak için Hull City'i elinin tersiyle iten ve Süleyman Hurma tarafından transferine izin verilmeyen yıldız golcünün kontağı kapattığı, Volkan Demirel'li Fatih Karagümrük'ün gol yollarında büyük sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında çıktığı 18 maçta 11 gol atarak gol krallığının bir numaralı adayı haline gelen ve Fenerbahçe'nin listesine giren Aleksandar Pesic, ligin ikinci yarısına umduğu gibi başlayamadı. Geçtiğimiz ocak ayının sonlarında Fenerbahçe'nin, VavaCars Fatih Karagümrük'ten istediği Aleksandar Pesic, Volkan Demirel'in transferi veto etmesi sonrası Fatih Karagümrük'te kalmıştı.
Sezon bazı Maccabi Tel Aviv'den bedelsiz bir şekilde Fatih Karagümrük'e gelen Pesic, Fenerbahçe iddialarının olduğu günlerde sakatlandı ve ligde 6 maç kaçırdı. 12 Mart'taki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahalara geri dönen golcü futbolcu, o maçla birlikte, Yukatel Kayserispor ve Galatasaray mücadelelerini de boş geçti.
İlerleyen günlerde VavaCars Fath Karagümrük, resmi bir açıklama yayınlayarak, Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." denildi.
Teknik direktör Volkan Demirel'in takımda kalmasını sağladığı yıldız futbolcunun bu durumu, teknik direktörlüğe yeni adımını atan Volkan Demirel için de bir sınav nitelği taşıyor. Futbolculuk kariyerinde takım arkadaşları ve taraftarları ateşleme konusunda oldukça mahir bir görüntü çizen genç çalıştırıcının Pesic konusunda nasıl bir adım atacağı önümüzdeki günler gösterecek.
Takvim'in haberine göre; Rossi'nin 6 milyon Euro opsiyonu bulunuyor. Bu rakamı Fenerbahçe ödediği taktirde Diego Rossi'nin sözleşmesi 3 yıl uzamış olacak. Ancak yönetimin son bir pazarlık yapacağı da gelen haberler arasında.