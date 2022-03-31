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İspanyaVedat Muriqi Lazio'dan sonra Mallorca'da da kabus görüyor! La Liga'ya fırtına gibi girmişti ama...
Haberlerİspanya Haberleri Vedat Muriqi Lazio'dan sonra Mallorca'da da kabus görüyor! La Liga'ya fırtına gibi girmişti ama...
• 31 Mart 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:

Vedat Muriqi Lazio'dan sonra Mallorca'da da kabus görüyor! La Liga'ya fırtına gibi girmişti ama...

Fenerbahçe'de süper performans gösteren Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi, sarı-lacivertli ekibe yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Lazio'da tutunamayan Muriqi, La Liga ekibi Mallorca'ya kiralandı. Burada fırtına gibi bir başlangıç yapan golcü oyuncu, haftalar içindeki düşüşüyle hayal kırıklığı yarattı. Muriqi'nin düşüş gösteren performansı, Mallorca'nın kararını da etkileyecek.

• 31 Mart 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
1Vedat Muriqi Laziodan sonra Mallorcada da kabus görüyor La Ligaya fırtına gibi girmişti ama...
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Süper Lig'de gösterdiği performansla Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak İtalya'da beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriqi, kiralık olarak gittiği Mallorca'da da formdan düşüyor.

2Vedat Muriqi Laziodan sonra Mallorcada da kabus görüyor La Ligaya fırtına gibi girmişti ama...

Mallorca formasıyla oldukça iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriqi, çıktığı ilk 3 maçta 2 gol ve 1 asist yapmıştı. Ancak 5 haftadır gol ya da asist katkısı yapamayan forvet oyuncusu, İspanya'da derin bir suskunluğa büründü.

3Vedat Muriqi Laziodan sonra Mallorcada da kabus görüyor La Ligaya fırtına gibi girmişti ama...

Sabah'ın haberine göre; Mallorca'nın alt sıralardan kurtulması için takımı adına önemli bir isim olan Vedat Muriqi, bu suskunluğuyla eleştirilerin hedefi haline geldi.

4KARAR SEZON SONU

KARAR SEZON SONU

Lazio'dan 500 bin euroya kiralanan Vedat Muriqi'nin bonservisinde 11 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veren Real Mallorca, 27 yaşındaki golcü için kararını sezon sonunda verecek.

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Real Mallorca ile 9 maça çıkan Vedat Muriqi, bu mücadelelerde 2 gol 1 asistlik katkı sunabildi. 719 dakika sahada kalmayı başaran Kosovalı forvet, İspanyol ekibi ile 20 takımlık La Liga'da 18. sırada yer alıyor.

6Vedat Muriqi Laziodan sonra Mallorcada da kabus görüyor La Ligaya fırtına gibi girmişti ama...

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