• 31 Mart 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
Vedat Muriqi Lazio'dan sonra Mallorca'da da kabus görüyor! La Liga'ya fırtına gibi girmişti ama...
Fenerbahçe'de süper performans gösteren Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi, sarı-lacivertli ekibe yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Lazio'da tutunamayan Muriqi, La Liga ekibi Mallorca'ya kiralandı. Burada fırtına gibi bir başlangıç yapan golcü oyuncu, haftalar içindeki düşüşüyle hayal kırıklığı yarattı. Muriqi'nin düşüş gösteren performansı, Mallorca'nın kararını da etkileyecek.
• 31 Mart 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de gösterdiği performansla Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak İtalya'da beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriqi, kiralık olarak gittiği Mallorca'da da formdan düşüyor.
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