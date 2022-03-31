Vedat Muriqi Lazio'dan sonra Mallorca'da da kabus görüyor! La Liga'ya fırtına gibi girmişti ama...

Mallorca formasıyla oldukça iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriqi, çıktığı ilk 3 maçta 2 gol ve 1 asist yapmıştı. Ancak 5 haftadır gol ya da asist katkısı yapamayan forvet oyuncusu, İspanya'da derin bir suskunluğa büründü.