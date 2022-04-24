• 24 Nisan 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
Ve Karaveli geri döndü! 7 futbolcu hakkında Ahmet Nur Çebi'ye kritik rapor
Sergen Yalçın'dan sonra göreve gelen ardından teknik direktörlük koltuğunu Valerien İsmael'e devreden Önder Karaveli'nin 7 futbolcu hakkında hazırladığı rapor siyah beyazlı yönetimin transferdeki rotasını belirleyecek. İşte Karaveli'nin göz hapsine aldığı o oyuncular...
• 24 Nisan 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
1
Yeniden yapılanan Beşiktaş'ta profesyonel sistem içerisinde A takım ile özkaynak düzeni arasında köprü görevi üstlenen Önder Karaveli, siyah-beyazlı takımın farklı kulüplere kiralık gönderdiği oyuncuları yakından takip ediyor.
3
4
6