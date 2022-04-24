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BeşiktaşVe Karaveli geri döndü! 7 futbolcu hakkında Ahmet Nur Çebi'ye kritik rapor
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ve Karaveli geri döndü! 7 futbolcu hakkında Ahmet Nur Çebi'ye kritik rapor
• 24 Nisan 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:

Ve Karaveli geri döndü! 7 futbolcu hakkında Ahmet Nur Çebi'ye kritik rapor

Sergen Yalçın'dan sonra göreve gelen ardından teknik direktörlük koltuğunu Valerien İsmael'e devreden Önder Karaveli'nin 7 futbolcu hakkında hazırladığı rapor siyah beyazlı yönetimin transferdeki rotasını belirleyecek. İşte Karaveli'nin göz hapsine aldığı o oyuncular...

• 24 Nisan 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
1Ve Karaveli geri döndü 7 futbolcu hakkında Ahmet Nur Çebiye kritik rapor
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Yeniden yapılanan Beşiktaş'ta profesyonel sistem içerisinde A takım ile özkaynak düzeni arasında köprü görevi üstlenen Önder Karaveli, siyah-beyazlı takımın farklı kulüplere kiralık gönderdiği oyuncuları yakından takip ediyor.

2Ve Karaveli geri döndü 7 futbolcu hakkında Ahmet Nur Çebiye kritik rapor

Bu göreve gelmeden önce de teknik direktörlük vazifesi sırasında birçok genç oyuncuyu her fırsatta izlemeye çalışan Karaveli'nin geniş kapsamlı bir rapor hazırlayarak sezon sonunda yönetime sunacağı belirtildi.

3Ve Karaveli geri döndü 7 futbolcu hakkında Ahmet Nur Çebiye kritik rapor

Süper Lig'de top koşturan futbolcuları ağırlıklı olarak takip eden Önder Karaveli, Medipol Başakşehir'de Salih Uçan, Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd, Alanyaspor'da Ahmet Gülay...

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Ümraniyespor'da Ajdin Hasic, Kartal Kayra Yılmaz, Atakan Üner, Karagümrük forması giyen Utku Yuvakuran ve diğer liglerdeki gençleri sürekli izliyor.

5Ve Karaveli geri döndü 7 futbolcu hakkında Ahmet Nur Çebiye kritik rapor

Teknik Direktör Valerien Ismael ile Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlatan ve bu kapsamda hem özkaynak düzenindeki gençlere hem de kiralık oyunculara önem veren yönetim, bu nedenle Önder Karaveli'nin sunacağı raporlara göre hareket edecek.

6Ve Karaveli geri döndü 7 futbolcu hakkında Ahmet Nur Çebiye kritik rapor

Altyapıdaki gençlerden en yüksek seviyede yararlanmanın yollarını arayan siyah-beyazlılar, düzenli oynayarak gelişim göstermeleri için bazı isimleri kiralık gönderecek. Bu arada scouting ekibi de genç yetenekleri kulübe kazandırmak için Türkiye çapında arayışlarına devam edecek.

7Ve Karaveli geri döndü 7 futbolcu hakkında Ahmet Nur Çebiye kritik rapor

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