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BeşiktaşValerien İsmael'in transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı! Biri Fenerbahçe'den geliyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri Valerien İsmael'in transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı! Biri Fenerbahçe'den geliyor
• 30 Mart 2022 - 23:21 • Son Güncelleme:

Valerien İsmael'in transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı! Biri Fenerbahçe'den geliyor

Beşiktaş ile anlaşmaya varan ve Trabzonspor derbisiyle ilk maçına çıkmaya hazırlanan Valerien İsmael'in önümüzdeki sezonun kadro planlamasını şimdiden yaptığı, Fransız teknik adamın tam 10 futbolcuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.

• 30 Mart 2022 - 23:21 • Son Güncelleme:
1Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor
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Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Valerien Ismael yeni oyun sistemine geçecek..

2Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

İdmanlarda oyuncularına yeni sistemini anlatan Fransız teknik adam, 3-4-3 formasyonuna geçiş yapmayı planlıyor..

3Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

Bu bağlamda yeni oyun sistemine uygun oyuncular transfer edilmesini isteyen Ismael, yönetime raporunu sundu..

4Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

İşte siyah-beyazlıların transfer gündemindeki isimler:.

5Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

Gelecek sezon 4 yerli oyuncu zorunluluğu olan Beşiktaş, yerli stoper olarak Verona'dan Koray Günter'i düşünüyor. 27 yaşındaki stoperin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

6Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

Beşiktaş, daha önceden de istediği milli oyuncu için şartları araştırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmayı planlıyor. 27 yaşındaki savunmacı, sağ bek bölgesinin yanı sıra stoper ve ön libero bölgesinde de forma giyebiliyor..

7Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

Sol ayaklı stoper arayan siyah-beyazlılar, Giresunspor'un başarılı savunmacısı Alexis Perez'i gündemine aldı. Bu sezon Karadeniz ekibinde 28 maça çıkan Kolombiyalı stoper başarılı bir performans ortaya koydu.

8Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç, siyah-beyazlıların gündeminde. Devre arasında sonuç alınamayan oyuncu için sezon sonunda tekrar harekete geçilecek..

9Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

Valerien Ismael'in Barnsley ve West Bromwich'e götürdüğü Nijerya asıllı Amerikan golcünün yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. 21 yaşındaki golcünün kiralık olarak Beşiktaş'a katılması gündemde..

10Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

Siyah-beyazlılar, sezon sonunda Alex Teixeira ile yollarını ayırıp sponsor yardımıyla beraber eski oyuncusu Talisca'yı yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı yıldızın transferi için, "Olmayacak duaya amin demem. Ancak şartlarımıza uymalı. Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm." ifadelerini kullanmıştı.

11Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

Everton'dan ayrılacak olan milli golcü, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlılar, tecrübeli forveti sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor..

12Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

Beşiktaş, Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan eski oyuncusu Mohamed Elneny için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar, orta sahayı Mısırlı futbolcu ile güçlendirmek istiyor.

13Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

Beşiktaş, A Milli Takım'a seçilen ve önceden de transfer etmek istediği Salih Özcan'ın durumunu araştırıyor. Genç orta saha için sezon sonunda şartlar zorlanacak.

14Valerien İsmaelin transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı Biri Fenerbahçeden geliyor

Beşiktaş'ta orta saha transferi için gündeme gelen son isimlerden biri de Ozan Tufan oldu. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli oyuncu için temasların başladığı ifade ediliyor..

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