Valerien İsmael'in transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı! Biri Fenerbahçe'den geliyor
Beşiktaş ile anlaşmaya varan ve Trabzonspor derbisiyle ilk maçına çıkmaya hazırlanan Valerien İsmael'in önümüzdeki sezonun kadro planlamasını şimdiden yaptığı, Fransız teknik adamın tam 10 futbolcuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Valerien Ismael yeni oyun sistemine geçecek..
Bu bağlamda yeni oyun sistemine uygun oyuncular transfer edilmesini isteyen Ismael, yönetime raporunu sundu..
Gelecek sezon 4 yerli oyuncu zorunluluğu olan Beşiktaş, yerli stoper olarak Verona'dan Koray Günter'i düşünüyor. 27 yaşındaki stoperin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
Siyah-beyazlılar, sezon sonunda Alex Teixeira ile yollarını ayırıp sponsor yardımıyla beraber eski oyuncusu Talisca'yı yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı yıldızın transferi için, "Olmayacak duaya amin demem. Ancak şartlarımıza uymalı. Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm." ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş, Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan eski oyuncusu Mohamed Elneny için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar, orta sahayı Mısırlı futbolcu ile güçlendirmek istiyor.