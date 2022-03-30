Valerien İsmael'in transfer listesinden tam 10 yıldız çıktı! Biri Fenerbahçe'den geliyor

Beşiktaş, daha önceden de istediği milli oyuncu için şartları araştırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmayı planlıyor. 27 yaşındaki savunmacı, sağ bek bölgesinin yanı sıra stoper ve ön libero bölgesinde de forma giyebiliyor..