Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BeşiktaşValerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Valerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...
• 27 Mart 2022 - 12:44 • Son Güncelleme:

Valerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...

Önder Karaveli'den sonra Fransız antrenör Valerien İsmael'le anlaşmaya varan Beşiktaş'ta tam 15 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu oyuncuların 8 tanesinin ise maaşları bir hayli yüksek...

• 27 Mart 2022 - 12:44 • Son Güncelleme:
1Valerien İsmaelden sonra Beşiktaşta deprem 15 ayrılık kapıya dayandı...
ABONE OL

Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael’i getiren Beşiktaş’ta yönetim ve camia Fransız teknik adamdan oldukça umutlu... Ismael’in gelişi camiada büyük heyecana yol açarken siyah beyazlı yönetim yeni çalıştırıcısına çok güveniyor.

2Valerien İsmaelden sonra Beşiktaşta deprem 15 ayrılık kapıya dayandı...

Teknik direktör arayışlarında ince eleyip sık dokuyan yönetim, birçok artısı bulunan Ismael’e teklif götürmeye karar verdi. Deneyimli teknik adamın da büyük bir heyecanla gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.

3Valerien İsmaelden sonra Beşiktaşta deprem 15 ayrılık kapıya dayandı...

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin hoca olarak Valerien Ismael’i tercih etme nedenleri...

4Valerien İsmaelden sonra Beşiktaşta deprem 15 ayrılık kapıya dayandı...

Saha içi organizasyonunda özellikle akademi çıkışlı hocalar son dönemde çok başarılar. Ismael de akademi çıkışlı bu teknik adamlardan biri...

5Valerien İsmaelden sonra Beşiktaşta deprem 15 ayrılık kapıya dayandı...

Teknoloji ile futbolu buluşturan ve görev aldığı her takımda oyuncu-takım performansına bilimsel yaklaşımlar getiren bir antrenör.

6

Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in sistemi ile beraber transfer stratejisi de değişecek. Kara Kartal'ın Fransız teknik direktörü, 3-4-3 sistemi ile mücadele edeceği için Alex Teixeira kadroda düşünülmüyor... Talisca transferi de yeni sistemle rafa kalkmış gözüküyor.

7Valerien İsmaelden sonra Beşiktaşta deprem 15 ayrılık kapıya dayandı...

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sistemi gelecek sezon transfer yapılanmasını da etkileyecek.

8

Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü, 3-4-3 sistemi ile mücadele edecek. Bu sistemde klasik 10 numara ihtiyacı olmayacak. Eldeki yıldızlardan Alex Teixeira kadroda düşünülmüyor. Yönetim hem sistem hem de yıldız oyuncunun maaşından dolayı Alex ile yolları ayırmayı planlıyor.

9Valerien İsmaelden sonra Beşiktaşta deprem 15 ayrılık kapıya dayandı...

Takvim'de yer alan habere göre, gelecek sezon adı Beşiktaş ile anılan Talisca'ya Ümraniye yolu kapanmış oldu. Yeni sistemde kanat beklerinin önemi büyük... Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira da 3'lü savunma ile mücadele etmişti. Milli Takım hocası Stefan Kuntz da son maça 3'lü savunmayla çıktı.

10Valerien İsmaelden sonra Beşiktaşta deprem 15 ayrılık kapıya dayandı...

Öte yandan Beşiktaş'ta sezon sonunda tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor... Siyah beyazlı kulüp maliyetli oyuncularından kurtulmuş ve ekonomik anlamda daha da rahatlamış olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş'ın maaş bütçesi daha da düşmüş olacak. Siyah- Beyazlılar'da sezon sonunu en fazla maaş alan 12 oyuncunun 8'inin sözleşmesi sona ermiş olacak.

11Valerien İsmaelden sonra Beşiktaşta deprem 15 ayrılık kapıya dayandı...

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Valerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...

Valerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...

Burak Elmas'a güle güle! Galatasaray'da tam 9 başkan adayı ortaya çıktı

Burak Elmas'a güle güle! Galatasaray'da tam 9 başkan adayı ortaya çıktı

Prens Selman 'ben vazgeçtim' dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi! Mesut Özil'in yerine geliyor...

Prens Selman 'ben vazgeçtim' dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi! Mesut Özil'in yerine geliyor...