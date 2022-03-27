Valerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...

Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü, 3-4-3 sistemi ile mücadele edecek. Bu sistemde klasik 10 numara ihtiyacı olmayacak. Eldeki yıldızlardan Alex Teixeira kadroda düşünülmüyor. Yönetim hem sistem hem de yıldız oyuncunun maaşından dolayı Alex ile yolları ayırmayı planlıyor.