Valerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...
Önder Karaveli'den sonra Fransız antrenör Valerien İsmael'le anlaşmaya varan Beşiktaş'ta tam 15 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu oyuncuların 8 tanesinin ise maaşları bir hayli yüksek...
Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael’i getiren Beşiktaş’ta yönetim ve camia Fransız teknik adamdan oldukça umutlu... Ismael’in gelişi camiada büyük heyecana yol açarken siyah beyazlı yönetim yeni çalıştırıcısına çok güveniyor.
Takvim'de yer alan habere göre, gelecek sezon adı Beşiktaş ile anılan Talisca'ya Ümraniye yolu kapanmış oldu. Yeni sistemde kanat beklerinin önemi büyük... Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira da 3'lü savunma ile mücadele etmişti. Milli Takım hocası Stefan Kuntz da son maça 3'lü savunmayla çıktı.
Öte yandan Beşiktaş'ta sezon sonunda tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor... Siyah beyazlı kulüp maliyetli oyuncularından kurtulmuş ve ekonomik anlamda daha da rahatlamış olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş'ın maaş bütçesi daha da düşmüş olacak. Siyah- Beyazlılar'da sezon sonunu en fazla maaş alan 12 oyuncunun 8'inin sözleşmesi sona ermiş olacak.