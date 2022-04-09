Valerien İsmael'den şok rapor! 'Bu 3 futbolcuyu gönderin gitsin'

Maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı taktik toplantılarda, Vodafone Park’taki ilk maçından galibiyetle ayrılmanın sadece kendisini değil tüm Beşiktaş taraftarını da mutlu edeceğini söyleyen Fransız teknik adamın, “Trabzonspor karşısında oyun olarak olumlu işler yaptık. Ama üç puanı alamadıktan sonra çok fazla sevinemiyoruz. Bu hafta uzun zamandır özlenen galibiyetle birlikte kendi taraftarımızın önünde yine iyi ve tempolu futbol oynayarak yeni bir dönemi başlatmak zorundayız” diye konuştuğu öğrenildi.