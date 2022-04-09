Valerien İsmael'den şok rapor! 'Bu 3 futbolcuyu gönderin gitsin'
Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien İsmael'in yönetime geniş çaplı bir rapor sunduğu ve 3 futbolcuyla yolların ayrılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. İsmael, Vida'nın kalmasını isterken 2 oyuncu içinse çekimser kaldı.
Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maçta beraberliğe rağmen takımın sergilediği futbolla taraftarın sevgisini kazanan Valerien Ismael gelecek sezon çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı takımda 3 isimle yolların ayrılması kararı alındığı iddia edilen haberde, Süper Lig'den 1 ismin transfer edilmesi için harekete geçildiği belirtildi. İşte ayrıntılar..
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynayacağı mücadele için satışa çıkan biletlerin çoğu tükendi. Beşiktaş taraftarlarının, Valerien Ismael için kareografi hazırlığında olduğu öğrenildi. Trabzonspor maçındaki oyun anlayışıyla dikkat çeken Fransız çalıştırıcıya, taraftarların büyük destek vereceği belirtildi.
NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın çiçeği burnunda çalıştırıcısı Valerien Ismael, Domagoj Vida'nın takımda kalmasını istedi. Siyah-beyazlıların, Hırvat savunmacıya yeni sözleşme teklif edeceği belirtildi.
Valerien Ismael'in Cyle Larin ile Güven Yalçın konusunda çekimser kaldığı vurgulandı. Siyah-beyazlı takımın tecrübeli çalıştırıcısının şartların oluşmaması halinde iki isimle yolların ayrılmasına onay verdiği yazıldı.
Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'ın, Beşiktaş'a veda edeceği öğrenildi. Fransız teknik direktörün 3 oyuncuyla da yeni sözleşme imzalanmasını istemediği belirtildi.
Maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı taktik toplantılarda, Vodafone Park’taki ilk maçından galibiyetle ayrılmanın sadece kendisini değil tüm Beşiktaş taraftarını da mutlu edeceğini söyleyen Fransız teknik adamın, “Trabzonspor karşısında oyun olarak olumlu işler yaptık. Ama üç puanı alamadıktan sonra çok fazla sevinemiyoruz. Bu hafta uzun zamandır özlenen galibiyetle birlikte kendi taraftarımızın önünde yine iyi ve tempolu futbol oynayarak yeni bir dönemi başlatmak zorundayız” diye konuştuğu öğrenildi.
Beşiktaş’a geldiği günden beri tüm takımın antrenmanlarda gösterdiği performansı da çok iyi bulduğunu söyleyen Valerien Ismael’in son olarak, “Bu haftaki rakibimiz geçen haftaki rakibimizden çok daha farklı bir ekip. Bu nedenle 90 dakika boyunca çok dikkatli olmak zorundayız. Rakip savunmayı geçebilmenin yanında son vuruşlarda da sıkıntı yaşayabiliriz ama taktik ve oyun disipline bağlı kalırsak başarılı olabiliriz” ifadelerini kullandığı bildirildi.
Yukatel Kayserispor’un Başkanı Berna Gözbaşı basında çıkan Mame Thiam’ın Beşiktaş’a transfer olacağı iddialarını yalanladı. Gözbaşı yaptığı açıklamada, “Bundan Thiam’ın, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin ya da benim haberim yok. Bırakın futbolcu kafa karıştırma haberlerini. Lig devam ederken ayıp” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını noktalarken teknik heyet kart sınırındaki oyunculara özel uyarıda bulundu. Siyah-beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup, Alex Teixeira, Rıdvan Yılmaz, Welinton, Rosier, Güven Yalçın ve Josef de Souza forma giymeleri ve kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında görev yapamayacaklar.