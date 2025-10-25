Ünlü oyuncu ilk hasadını yaptı! O anları "kimse görmeden" sözleriyle paylaştı
Ünlü oyuncu Timur Acar, Bursa’nın İznik ilçesinde satın aldığı zeytinlikte ilk hasadını gerçekleştirdi. Hasat sırasında kısa bir mola veren Acar, o anları anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Çakallarla Dans filmindeki Köfte Necmi karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Timur Acar, Bursa’nın İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde 1.800 metrekarelik zeytinlik aldı.
İlk hasadını yapan Acar, bu özel anları sosyal medya hesabından “Kimse görmeden” notuyla takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, şehir yaşamından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirme fırsatını değerlendirdiğini belirtti.