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Şampiy10UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde inanılmaz hata! Yıldız futbolcu tarihe geçti
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• 28 Nisan 2022 - 09:52 • Son Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde inanılmaz hata! Yıldız futbolcu tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final'inde Liverpool, Villarreal ile karşı karşıya geldi. Kritik müsabaka İngiliz temsilcisinin galibiyetiyle sona erdi. Villarreal'in tecrübeli futbolcusu, zorlu mücadelede inanılmaz bir hataya imza attı. Öte yandan Liverpool'un yıldızı UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

• 28 Nisan 2022 - 09:52 • Son Güncelleme:
1UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde inanılmaz hata Yıldız futbolcu tarihe geçti
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Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Villarreal'i konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma Anfield Road'da oynandı. Zorlu müsabaka İngilizlerin galibiyetiyle tamamlandı. İspanyol ekibinin yıldız ismi maçta büyük bir hata yaptı. Öte yandan Liverpool'un tecrübeli futbolcusu, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2Raul Albiol, en yaşlı İspanyol oldu

Raul Albiol, en yaşlı İspanyol oldu

Villarreal'de Liverpool maçına ilk 11'de başlayan Raul Albiol tarihe geçti. 36 yaşındaki tecrübeli savunmacı, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynayan en yaşlı İspanyol futbolcu unvanını ele geçirdi.

3Fabinho ağlara gönderdi, ofsayt tespit edildi

Fabinho ağlara gönderdi, ofsayt tespit edildi

Kritik müsabakada dakikalar 49'u gösterdiğinde Liverpool'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu Sadio Mane kafa ile indirdi. Virgil van Dijk'ın dokunduğu meşin yuvarlağı Fabinho altı pas önünde kontrol etti ve bekletmeden kaleye gönderdi. Top ağlarla buluştu ancak Virgil van Dijk'ın ofsaytta olduğu tespit edilince gol değeri kazanmadı.

4Estupinandan ters vuruş, Rulliden inanılmaz hata

Estupinan'dan ters vuruş, Rulli'den inanılmaz hata

Karşılaşmanın ilk dakikalarından bu yana rakip kalede baskısını hissettiren Liverpool, aradığı golü 53'üncü dakikada şansın da yardımıyla buldu. İngiliz ekibinin seri paslaşmaları sonrası Henderson ceza sahasının sağından bir orta yapmak istedi. Villarreal savunmasında Estupinan'a çarpan top, tecrübeli kaleci Rulli'nin hatasının ardından ağlarla buluştu. Estupinan'a çarpıp kaleye doğru yönelen topu sağ yerine sol eliyle yumruklamak isteyen Rulli'nin hatası sonrası Liverpool 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

5Mane farkı açan isim oldu

Mane farkı açan isim oldu

Karşılaşmanın 55'inci dakikasında Villarreal henüz golün şokunu atlatamamışken, Liverpool farkı 2'ye yükseltti. Kısa paslarla ceza sahasına kadar gelen Liverpool'da Salah'ın mükemmel pası sonrası Mane sağ çaprazdan muhteşem bir vuruş yaptı. Bu golle birlikte skor 2-0'a geldi.

6Robertson ağlara gönderdi, bir iptal daha

Robertson ağlara gönderdi, bir iptal daha!

Müsabakanın 64'üncü dakikasında Liverpool'da sağ bek Trent Alexander Arnold sağ çaprazdan uzak direğe doğru ortaladı. Sol bek Andrew Robertson bekletmeden kaleye vurarak topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin bayrağı sonrası ağlarla buluşan top, ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. Mücadelede başka gol olmadı ve Liverpool sahadan 2-0 üstün ayrıldı.

Sadio Mane, Drogba'yı yakaladı! Tarihe geçti

Opta'nın verilerine göre; Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki 14’üncü golünü atan Sadio Mane, turnuva tarihinde en yüksek sayıya ulaşan iki Afrikalı oyuncudan biri oldu. Devler Ligi'nde eleme aşamasında 14 golü bulunan diğer isim Didier Drogba.

7UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde inanılmaz hata Yıldız futbolcu tarihe geçti

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