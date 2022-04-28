UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde inanılmaz hata! Yıldız futbolcu tarihe geçti

Robertson ağlara gönderdi, bir iptal daha!

Müsabakanın 64'üncü dakikasında Liverpool'da sağ bek Trent Alexander Arnold sağ çaprazdan uzak direğe doğru ortaladı. Sol bek Andrew Robertson bekletmeden kaleye vurarak topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin bayrağı sonrası ağlarla buluşan top, ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. Mücadelede başka gol olmadı ve Liverpool sahadan 2-0 üstün ayrıldı.



Sadio Mane, Drogba'yı yakaladı! Tarihe geçti



Opta'nın verilerine göre; Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki 14’üncü golünü atan Sadio Mane, turnuva tarihinde en yüksek sayıya ulaşan iki Afrikalı oyuncudan biri oldu. Devler Ligi'nde eleme aşamasında 14 golü bulunan diğer isim Didier Drogba.