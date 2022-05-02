• 02 Mayıs 2022 - 22:28 • Son Güncelleme:
Türkiye'nin en pahalı futbolcusu açıklandı! Rekor transfer bedeli
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyuncuların en pahalı isimleri belirledi. Spor Toto Süper Lig'in devlerinde oynayan isimlerin oluşturduğu listede Milli futbolcu yer aldı. İşte Süper Lig'in değerli oyuncuları...
• 02 Mayıs 2022 - 22:28 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerin şampiyonluk kutladığı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılmak için yarıştığı ve Galatasaray'ın da hedeflerini mucizelere bıraktığı sezonda Süper Lig'in en değerlileri belli oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Spor Toto Süper Lig'de oynayan ve satışı halinde en yüksek gelirlerin elde edilebileceği isimleri sıraladı. İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...