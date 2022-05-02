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Süper LigTürkiye'nin en pahalı futbolcusu açıklandı! Rekor transfer bedeli
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• 02 Mayıs 2022 - 22:28 • Son Güncelleme:

Türkiye'nin en pahalı futbolcusu açıklandı! Rekor transfer bedeli

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyuncuların en pahalı isimleri belirledi. Spor Toto Süper Lig'in devlerinde oynayan isimlerin oluşturduğu listede Milli futbolcu yer aldı. İşte Süper Lig'in değerli oyuncuları...

• 02 Mayıs 2022 - 22:28 • Son Güncelleme:
1Türkiyenin en pahalı futbolcusu açıklandı Rekor transfer bedeli
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Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerin şampiyonluk kutladığı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılmak için yarıştığı ve Galatasaray'ın da hedeflerini mucizelere bıraktığı sezonda Süper Lig'in en değerlileri belli oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Spor Toto Süper Lig'de oynayan ve satışı halinde en yüksek gelirlerin elde edilebileceği isimleri sıraladı. İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

2Türkiyenin en pahalı futbolcusu açıklandı Rekor transfer bedeli

10. Abdülkadir Ömür: 9 milyon euro

3Türkiyenin en pahalı futbolcusu açıklandı Rekor transfer bedeli

9. Mergim Berisha: 9.2 milyon euro

4Türkiyenin en pahalı futbolcusu açıklandı Rekor transfer bedeli

8. Uğurcan Çakır: 9.3 milyon euro

5Türkiyenin en pahalı futbolcusu açıklandı Rekor transfer bedeli

7. Ferdi Kadıoğlu: 9.7 milyon euro

6Türkiyenin en pahalı futbolcusu açıklandı Rekor transfer bedeli

6. Berkan Kutlu: 10.4 milyon euro

7Türkiyenin en pahalı futbolcusu açıklandı Rekor transfer bedeli

5. Olimpiu Morutan: 10.7 milyon euro

8Türkiyenin en pahalı futbolcusu açıklandı Rekor transfer bedeli

4. Atilla Szalai: 13.4 milyon euro

9Türkiyenin en pahalı futbolcusu açıklandı Rekor transfer bedeli

3. Alexandru Cicaldau: 13.8 milyon euro

10Türkiyenin en pahalı futbolcusu açıklandı Rekor transfer bedeli

2. Victor Nelsson: 14.1 milyon euro

11Türkiyenin en pahalı futbolcusu açıklandı Rekor transfer bedeli

1. Kerem Aktürkoğlu: 20,3 milyon euro

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