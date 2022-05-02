Türkiye'nin en pahalı futbolcusu açıklandı! Rekor transfer bedeli

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerin şampiyonluk kutladığı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılmak için yarıştığı ve Galatasaray'ın da hedeflerini mucizelere bıraktığı sezonda Süper Lig'in en değerlileri belli oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Spor Toto Süper Lig'de oynayan ve satışı halinde en yüksek gelirlerin elde edilebileceği isimleri sıraladı. İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...