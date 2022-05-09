Türkiye'de yer yerinden oynadı! 'Gedson Fernandes Fenerbahçe'de' bombası
Dün akşam TV 100'de 'VAR Programında' yaptığı açıklamalarla sosyal medyada olay yaratan Oğuz Altay, Beşiktaş'ın kiralık olarak Ç.Rizespor'a gönderen Gedson Fernandes'in gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini iddia etti. İşte Altay'ın Gedson Fernandes ifadeleri...
Ocak ayında Galatasaray'ın Pulgar'ı tercih etmesinin ardından elini çabuk tutarak Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş yıldız futbolcunun gelişini beklerken, tecrübeli orta saha hakkında ortaya atılan iddia bir anda gündeme damga vurdu. TV 100'de VAR Odası programında açıklamalarda bulunan Oğuz Altay Gedson Fernandes'in gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyeceğini ifade ederken, haberin kaynağını açıklamayan ünlü yorumcusunun 'ben bu bilgiyi Ocak'tan beri biliyordum' sözleri sosyal medyada da olay yarattı. İşte Gedson Fernandes'te son dakika gelişmesi...
Ben bu haberi Rizespor'a kiralık olarak verildiğinden beri biliyordum, Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe taraftarları, Rizespor taraftarları bu konuyla çok ilgilendi. Şimdi Gedson Rize'ye kiralık olarak verildi, gelecek sezon Beşiktaş'ta oynama kaydıyla. Bana gelen bilgiye göre Gedson Fernandes gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.
Zaten taraftarların bunu ilk günden anlaması gerekiyordu. Rizespor'da Tahir Kıran'ın yanında bir röportaj yapılmıştı kendisine "devre arasında Rize, sezon sonunda Beşiktaş'a gideceksin' denilmişti fakat Gedson daha belli değil demişti. Halbuki 'evet şimdi Rizespor'dayım ama sezon sonunda Beşiktaş forması giyeceğim' demesi lazımdı demedi. Gedson Fernandes Fenerbahçe'de forma giyecek.