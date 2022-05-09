Türkiye'de yer yerinden oynadı! 'Gedson Fernandes Fenerbahçe'de' bombası

Ben bu haberi Rizespor'a kiralık olarak verildiğinden beri biliyordum, Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe taraftarları, Rizespor taraftarları bu konuyla çok ilgilendi. Şimdi Gedson Rize'ye kiralık olarak verildi, gelecek sezon Beşiktaş'ta oynama kaydıyla. Bana gelen bilgiye göre Gedson Fernandes gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.