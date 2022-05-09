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FenerbahçeTürkiye'de yer yerinden oynadı! 'Gedson Fernandes Fenerbahçe'de' bombası
HaberlerFenerbahçe Haberleri Türkiye'de yer yerinden oynadı! 'Gedson Fernandes Fenerbahçe'de' bombası
• 09 Mayıs 2022 - 12:17 • Son Güncelleme:

Türkiye'de yer yerinden oynadı! 'Gedson Fernandes Fenerbahçe'de' bombası

Dün akşam TV 100'de 'VAR Programında' yaptığı açıklamalarla sosyal medyada olay yaratan Oğuz Altay, Beşiktaş'ın kiralık olarak Ç.Rizespor'a gönderen Gedson Fernandes'in gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini iddia etti. İşte Altay'ın Gedson Fernandes ifadeleri...

• 09 Mayıs 2022 - 12:17 • Son Güncelleme:
1Türkiyede yer yerinden oynadı Gedson Fernandes Fenerbahçede bombası
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Ocak ayında Galatasaray'ın Pulgar'ı tercih etmesinin ardından elini çabuk tutarak Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş yıldız futbolcunun gelişini beklerken, tecrübeli orta saha hakkında ortaya atılan iddia bir anda gündeme damga vurdu. TV 100'de VAR Odası programında açıklamalarda bulunan Oğuz Altay Gedson Fernandes'in gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyeceğini ifade ederken, haberin kaynağını açıklamayan ünlü yorumcusunun 'ben bu bilgiyi Ocak'tan beri biliyordum' sözleri sosyal medyada da olay yarattı. İşte Gedson Fernandes'te son dakika gelişmesi...

2Türkiyede yer yerinden oynadı Gedson Fernandes Fenerbahçede bombası

Ertem Şener: Türkiye'de şu anda yer yerinden oynayabilir, çok net söylüyorum haberin kaynağı Oğuz Altay. 2 haftadır bekletmemizin sebebi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Rizespor'un durumu ve derbinin oynanacak olması.

3Türkiyede yer yerinden oynadı Gedson Fernandes Fenerbahçede bombası

Aslında derbiden ziyade Oğuz Altay bizzat dedi ki Rizespor'u sıkıntıya sokmayalım, Beşiktaş'ı sıkıntıya sokmayalım bombayı Pazar günü patlatalım.

4Türkiyede yer yerinden oynadı Gedson Fernandes Fenerbahçede bombası

Ben bu haberi Rizespor'a kiralık olarak verildiğinden beri biliyordum, Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe taraftarları, Rizespor taraftarları bu konuyla çok ilgilendi. Şimdi Gedson Rize'ye kiralık olarak verildi, gelecek sezon Beşiktaş'ta oynama kaydıyla. Bana gelen bilgiye göre Gedson Fernandes gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.

5Türkiyede yer yerinden oynadı Gedson Fernandes Fenerbahçede bombası

Zaten taraftarların bunu ilk günden anlaması gerekiyordu. Rizespor'da Tahir Kıran'ın yanında bir röportaj yapılmıştı kendisine "devre arasında Rize, sezon sonunda Beşiktaş'a gideceksin' denilmişti fakat Gedson daha belli değil demişti. Halbuki 'evet şimdi Rizespor'dayım ama sezon sonunda Beşiktaş forması giyeceğim' demesi lazımdı demedi. Gedson Fernandes Fenerbahçe'de forma giyecek.

6Türkiyede yer yerinden oynadı Gedson Fernandes Fenerbahçede bombası

Beşiktaş bonservisini aldı ama ödenmiyor parası, maddi yönden sıkıntıları var Beşiktaş'ın. Galatasaray işin içine giremedi. Galatasaray'ın birinci önceliği 8 numara değildi. 6 numara alıp 8'de Berkan Kutlu ve Taylan'ı oynatırız düşüncesi vardı.

7Türkiyede yer yerinden oynadı Gedson Fernandes Fenerbahçede bombası

Gedson Fernandes bilgisini tam birinci ağızdan duydum. Gedson'u Galatasaray alabilirdi alırdı ama başka şeyler oldu orada. Galatasaray'da Babel, Feghouli gibi oyuncuların sözleşmeleri bitiyor 8 milyon euro gibi bir bütçe açılıyor Galatasaray düşük maaşlı futbolcu transferi yapabilir.

8Türkiyede yer yerinden oynadı Gedson Fernandes Fenerbahçede bombası

Fenerbahçe Kulübü'nde gelecek sezon için teknik direktörlük görevi için çalışmalarda artık sona gelindi. Brezilya'daki kulüplerle adı uzun süre anılmasına rağmen Fenerbahçe'yle anlaşma ihtimali oldukça yüksek olan Jorge Jesus'un yardımcısı flaş bir hamlede bulundu.

9Türkiyede yer yerinden oynadı Gedson Fernandes Fenerbahçede bombası

Brezilya'da tatil için bulunduğu süreçte adı Flamengo'yla anılan Jorge Jesus, Portekiz'e geri döndü. Adı artık sadece Fenerbahçe ile geçen teknik direktör Jorge Jesus'un yardımcılarından Marcio Sampaio, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını canlı izledi.

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Marcio Sampaio, Instagram hesabından, Vodafone Park'taki derbiyi izlediğini paylaştı. Sampaio karşılaşmayı Portekiz'de televizyondan takip etti. 43 yaşındaki Portekizli antrenör, 27 Nisan'da Fenerbahçe'yi takibe almıştı.

11Türkiyede yer yerinden oynadı Gedson Fernandes Fenerbahçede bombası

Sporting Lizbon'da 2015-2016 sezonunda Jorge Jesus'un ekibine dahil olan Marcio Sampaio, Portekizli teknik adamla yollarını daha sonra ayırmadı. UEFA B Lisansı'na sahip olan Marcio Sampaio, Jorge Jesus'la beraber Al Hilal, Flamengo ve Benfica'da da görev yaptı.

12Türkiyede yer yerinden oynadı Gedson Fernandes Fenerbahçede bombası

 

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