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GündemTürkiye'de bulamazlarsa İran'dan getirecekler! Asgari ücretin 3 katı maaş veriyorlar
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Türkiye'de bulamazlarsa İran'dan getirecekler! Asgari ücretin 3 katı maaş veriyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvancılıkla geçimlerini sürdürmeye çalışıyor. Ancak son yıllarda çoban bulmakta ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Köylüler, yüksek bir maaş teklif etmelerine rağmen bölgede çalışmayı kabul eden bir çoban bulamadı. Bu durum karşısında çözüm üreten köylüler, hayvanlarını sırayla otlatma kararı aldı. Her gün farklı bir aile, köyün ortak sürüsünü meraya çıkararak hayvanların bakımını üstleniyor. Köylülerden Serkan Arpat, bu sorunun geçen yıl da yaşandığını ve o dönem çözüm olarak komşu ülke İran'dan çoban getirdiklerini anlattı. Ancak bu yıl hem sınır geçişlerindeki zorluklar hem de uygun bir çoban bulamama nedeniyle aynı yöntemi tekrar uygulayamadıklarını ifade etti. Arpat, çobanlık mesleğine ilginin giderek azaldığını, özellikle gençlerin bu işi yapmak istemediğini belirterek durumun daha da zorlaşmasından endişe duyduklarını söyledi. 

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-
• 21 Nisan 2025 - 09:54 • Son Güncelleme:
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-
• 21 Nisan 2025 - 09:54 • Son Güncelleme:
1Türkiyede bulamazlarsa İrandan getirecekler Asgari ücretin 3 katı maaş veriyorlar

Kışın çetin geçtiği Yüksekova ilçesinde yaşayan besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarılmaya başladı.

2Türkiyede bulamazlarsa İrandan getirecekler Asgari ücretin 3 katı maaş veriyorlar

İlçenin İnanlı ve yakın çevre köylerinde hayvancılıkla uğraşanlar ise çoban bulamıyor. Yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu köyde 6 ay süreyle aylık 70 bin liraya çoban bulamayan havyan sahipleri, kendi aralarında sıra sistemi oluşturarak sürüyü otlatmaya başladı.

3Türkiyede bulamazlarsa İrandan getirecekler Asgari ücretin 3 katı maaş veriyorlar

İnanlı köyünde küçükbaş hayvanları merada otlatan Serkan Arpat, geçen yıl yerli çoban bulunamayınca komşu ülke İran'dan çoban getirdiklerini, bu yıl da aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyledi.

4Türkiyede bulamazlarsa İrandan getirecekler Asgari ücretin 3 katı maaş veriyorlar

Arpat, "Geçen yıl çobanlara aylık 30 ile 35 bin TL ücret veriyorduk. Bu yıl yerli çobanlara 70 bin teklif ediyoruz. Buna rağmen hala yerli çoban bulamıyoruz.

5Türkiyede bulamazlarsa İrandan getirecekler Asgari ücretin 3 katı maaş veriyorlar

Yerli çoban koyunlara daha iyi bakıyor. Dışarıdan getirdiğimiz çobanlar, bölgeyi bilmedikleri için sıkıntı yaşıyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarımızı köye yakın meralarda otlatıyoruz.

6Türkiyede bulamazlarsa İrandan getirecekler Asgari ücretin 3 katı maaş veriyorlar

Çoban bulamayınca şimdilik kendi aramızda sıra sistemi yaparak hayvanlarımızı merada otlatıyoruz. Yaklaşık 1,5 ay sonra küçükbaş hayvanlarımızı yaylaya çıkaracağız" dedi.

7İRANDAN ÇOBAN GETİRECEĞİZ

'İRAN'DAN ÇOBAN GETİRECEĞİZ'

Köylülerden Yusuf Arpat ise yerli çoban bulunamaması halinde İran'dan çoban getireceklerini belirtti. Faruk Atlı da ilçenin birçok köyünde çoban sıkıntısı yaşandığını, yerli çobanlara 70 bin TL'ye kadar ücret vermeyi düşündüklerini söyledi.