Türkiye'de bulamazlarsa İran'dan getirecekler! Asgari ücretin 3 katı maaş veriyorlar
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvancılıkla geçimlerini sürdürmeye çalışıyor. Ancak son yıllarda çoban bulmakta ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Köylüler, yüksek bir maaş teklif etmelerine rağmen bölgede çalışmayı kabul eden bir çoban bulamadı. Bu durum karşısında çözüm üreten köylüler, hayvanlarını sırayla otlatma kararı aldı. Her gün farklı bir aile, köyün ortak sürüsünü meraya çıkararak hayvanların bakımını üstleniyor. Köylülerden Serkan Arpat, bu sorunun geçen yıl da yaşandığını ve o dönem çözüm olarak komşu ülke İran'dan çoban getirdiklerini anlattı. Ancak bu yıl hem sınır geçişlerindeki zorluklar hem de uygun bir çoban bulamama nedeniyle aynı yöntemi tekrar uygulayamadıklarını ifade etti. Arpat, çobanlık mesleğine ilginin giderek azaldığını, özellikle gençlerin bu işi yapmak istemediğini belirterek durumun daha da zorlaşmasından endişe duyduklarını söyledi.
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-
• 21 Nisan 2025 - 09:54 • Son Güncelleme:
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-
• 21 Nisan 2025 - 09:54 • Son Güncelleme: