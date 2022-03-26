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FutbolTürkiye Portekiz'e elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventus'a teklif etti! 'Yeni Modric olur...'
Haberler Futbol Haberleri Türkiye Portekiz'e elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventus'a teklif etti! 'Yeni Modric olur...'
• 26 Mart 2022 - 09:03 • Son Güncelleme:

Türkiye Portekiz'e elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventus'a teklif etti! 'Yeni Modric olur...'

Fransa Milli Takımı'nın eski orta saha oyuncularından Mohammed Sissoko, Türkiye Milli Takımı'nda oynayan genç futbolcuyu Juventus'a önerdi. Sissoko, yetenekli orta sahayı Modric'e benzetti ve Serie A devine 'maaşı da düşük kaçırmayın' önerisinde bulundu.

• 26 Mart 2022 - 09:03 • Son Güncelleme:
1Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Salih Özcan, milli takım tercihini A Milli Takım'dan yana kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun aday kadroya dahil edildiği belirtildi. Salih Özcan'ın Almanya'yı tercih etme hakkı bulunuyordu.

2Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

"Almanya'nın 1.FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Millî Takımımızın 29 Mart'ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dâhil edildi.

3Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

A Millî Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve bu tercih FIFA tarafından da onaylanan Salih'in Almanya'yı da temsil etme hakkı bulunuyordu. Bu sezon Almanya 1. Ligi'nde 25 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, U15'ten başlayarak U21'e kadar genç millî takım düzeyinde Almanya adına forma giymişti.

4Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Salih Özcan'a "hoş geldin" diyor ve Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir millî takım kariyeri diliyoruz."

5Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

"Almanya'nın 1.FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Millî Takımımızın 29 Mart'ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dâhil edildi.

6Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

A Millî Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve bu tercih FIFA tarafından da onaylanan Salih'in Almanya'yı da temsil etme hakkı bulunuyordu. Bu sezon Almanya 1. Ligi'nde 25 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, U15'ten başlayarak U21'e kadar genç millî takım düzeyinde Almanya adına forma giymişti.

7Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Salih Özcan'a "hoş geldin" diyor ve Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir millî takım kariyeri diliyoruz."

8Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

Salih Özcan, milli takım tercihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Özcan'ın açıklaması şu şekilde: "Sevgili Futbolseverler, Geçtiğimiz birkaç hafta benim için gerçekten son derece hareketli ve heyecanlı geçti. 1.FC Köln ile şu ana kadar çok başarılı bir sezon geçiriyoruz ve önümüzde gerçekleştirmek İstediğimiz birçok hedef var! Kişisel gelişimim sayesinde artık belli bir noktaya geldiğimi görüyorum ve bu aşamada artık karar verme zamanımın geldiğine inanıyorum.

9Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

Doğduğum ülke olan Almanya için mi yoksa anne ve babamın, yani ailemin doğduğu ülke olan Türkiye için mi oynamalıyım? Geçtiğimiz haftalarda bu sorular hakkında yoğun bir şekilde düşünme vaktim oldu. Ailem ile defalarca konuştuk ve sonunda inanarak bu kararı verdim: Türkiye için oynamak istiyorum! Bu karar, Almanya ve DFB ailesine olan saygımı hiçbir şekilde azaltmayacaktır.

10Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

Bu vesileyle, özellikle Almanya A Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick'e benimle yapmış olduğu güzel görüşmeler ve bana sağladığı perspektif için teşekkür etmek istiyorum. Hansi Flick'e ve DFB ailesine gelecek için en iyi dileklerimi ileterek, bana U15 ile başlayarak bu Federasyon ile zaman geçirme fırsatı verdikleri için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu sürecin şüphesiz en büyük başarısı U21Avrupa Şampiyonluğuydu! Ve bu şampiyonluğu, o dönem Teknik Direktörümüz olan ve bugün yine bana aynı şekilde, Türkiye Milli Takımı için önemli olduğumu açıklayan Stefan Kuntz ile kazandık.

11Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

Artık takımımız, taraftarlarımız ve ülkem adına her milli maçta, her şeyimi vereceğimi, Türkiye formasıyla sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızlandığımı ve bundan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim. Birçok başarıyı beraber elde edecek potansiyele sahip olduğumuzu görüyorum. Bu sebepten dolayı kararımı, daha önce öyle bir düşüncem olmasına rağmen, sezon sonunda değil şimdi vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Ve son olarak: Sezonun geri kalan yedi maçında 1.FC Köln ile olabildiğince başarılı olmak istiyorum. Bunun için de kafamın karışık olmaması gerekiyordu. Vermiş olduğum karar neticesinde artık her şey çok daha net. Bana verilecek görevler için sabırsızlanıyorum. Sevgilerimle Salih Özcan"

12Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

Fransız eski orta saha oyuncusu Muhammed Sissoko, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. 2008-2011 yılları arasında Juventus orta alanında görev yapan Sissoko, kulübe orta saha oyuncusu önerdi ve milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün adını söyledi.

13Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

Sissoko, Orkun için yaptığı açıklamada, "Orkun Kökçü, Feyenoord'un 10 numarası. Yaşı genç olmasına rağmen, şimdiden Türk Milli Takımı ile ondan fazla maça çıktı. Juventus için bonservisi çok pahalıya gelmeyecektir, maaşı da düşük. Orkun, Juventus için doğru oyuncu" sözlerini kullandı.

14Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

"Orkun Kökçü, Serie A için hazır mı?" şeklinde gelen soruya yanıt veren Sissoko, "Benim için Juventus gibi yüksek kalitedeki bir takıma adım atmak için hazır. Eredivisie'den gelen tüm oyuncular, Serie A'da büyük etki yapıyor. Orkun da Feyenoord'un kahramanı ve bu sezon 6 gol, 8 asist yaptı." dedi.

15Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

"Orkun Kökçü hangi rolde oynar?" sorusu yöneltilen Fransız futbol insanı, "Onu, farklı rollerde oynarken izledim. Merkez ve ofansif orta sahada benim için olumlu bir etki yarattı. Üçlü orta sahada pivot olarak mükemmel." şeklinde yanıt verdi.

16Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

Son olarak Orkun'un oynama tarzını Real Madrid forması giyen Luka Modric'e benzettiğini söyleyen Sissoko, "Orkun'un, Modric seviyesine çıkabilecek potansiyeli var" dedi. 21 yaşındaki milli futbolcumuzun 2025 yılına kadar Feyenoord ile sözleşmesi devam ediyor.

17Türkiye Portekize elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventusa teklif etti Yeni Modric olur...

 

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