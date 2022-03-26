Türkiye Portekiz'e elendi Fransız efsane, milli yıldızı Juventus'a teklif etti! 'Yeni Modric olur...'

Artık takımımız, taraftarlarımız ve ülkem adına her milli maçta, her şeyimi vereceğimi, Türkiye formasıyla sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızlandığımı ve bundan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim. Birçok başarıyı beraber elde edecek potansiyele sahip olduğumuzu görüyorum. Bu sebepten dolayı kararımı, daha önce öyle bir düşüncem olmasına rağmen, sezon sonunda değil şimdi vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Ve son olarak: Sezonun geri kalan yedi maçında 1.FC Köln ile olabildiğince başarılı olmak istiyorum. Bunun için de kafamın karışık olmaması gerekiyordu. Vermiş olduğum karar neticesinde artık her şey çok daha net. Bana verilecek görevler için sabırsızlanıyorum. Sevgilerimle Salih Özcan"