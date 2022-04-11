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GalatasarayTürkiye bu pozisyonu tartışıyor! 4 hakem hocasından sadece bir tanesi faul dedi
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• 11 Nisan 2022 - 08:40 • Son Güncelleme:

Türkiye bu pozisyonu tartışıyor! 4 hakem hocasından sadece bir tanesi faul dedi

Dün akşam Fenerbahçe - Galatasaray maçında sarı lacivertli ekibin 2.golünden önce Serdar Dursun ile Taylan Antalyalı'nın pozisyonu Türkiye'de resmen olay yarattı. Derbinin ardından 4 hakem hocasından sadece bir tanesi cereyan eden an için 'faul' yorumunda bulundu.

• 11 Nisan 2022 - 08:40 • Son Güncelleme:
1Türkiye bu pozisyonu tartışıyor 4 hakem hocasından sadece bir tanesi faul dedi
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Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem değerlendirme programı beIN Trio'da Fenerbahçe - Galatasaray maçında düdük çalan Atilla Karaoğlan'ın kararları yorumlandı. * Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

2Mert Hakanın Nelssona müdahalesi var mı, faul kararı doğru mu

Mert Hakan'ın Nelsson'a müdahalesi var mı, faul kararı doğru mu?

Lale Orta: Hakemin kararı doğru. Dikkatsiz bir faul.

Deniz Çoban: Dikkatsizce bir faul var, karta gerek yok.

Bülent Yıldırım: Müdahale var, faul kararı doğru. Sadece faul yeterli. Kart gerekmez.

3Serdar Azizin Gomise müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu

Serdar Aziz'in Gomis'e müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Devam kararını destekliyorum. İlk faulü Gomis yaptığı anda düdük çalsa daha doğru karar olurdu. En yanlış karar Serdar Aziz'in faul yaptığına yönelik bir düdük çalması olurdu.

Deniz Çoban: Önce Gomis faul yapıyor. Sonra Serdar Aziz yapıyor.

Bülent Yıldırım: Hakemin faul vermemesini eleştirmem. Karşılıklı ikili mücadele var. Gomis önce formadan çekiyor. Sonra Serdar Aziz çekiyor. Gomis faul yaptığı anda düdüğü çalsa arkasından olaylar da gelmeyecekti.

4Marcaonun Serdar Dursuna müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu

Marcao'nun Serdar Dursun'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Çok temiz bir vuruş. Serdar biraz abartıyor.

Bülent Yıldırım: Bir topa nasıl çıkılır, rakibe yönelik hamle yapmadan bunun bir örneği var. İhlal yok.

5Serdar Azizin müdahalesinde sarı kart verildi, karar doğru mu

Serdar Aziz'in müdahalesinde sarı kart verildi, karar doğru mu?

Lale Orta: Hakemin verdiği karar doğru.

Deniz Çoban: Maçtaki ilk kartlık hareket buydu, es geçmedi. Net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Kart kararı doğru. Gomis topu kontrolüne alma aşamasındayken umut vaad eden bir atak vardı. Rakibi engelleyen, kontrolsüz faulle atak engellendi. Sarı kart kararı doğru.

6Marcao - Rossi mücadelesinde hakemin faul ve sarı kart kararı doğru mu

Marcao - Rossi mücadelesinde hakemin faul ve sarı kart kararı doğru mu?

Lale Orta: Hakemin kararı doğru.

Deniz Çoban: Tespiti yüzde yüz doğru.

Bülent Yıldırım: Çok doğru kararlar. Sprinti atmasaydı yanlış karar verebilirdi. İlk faulü Rossi yapıyor.

7Babelin itirazı sonrası sarı kart kararı doğru mu

Babel'in itirazı sonrası sarı kart kararı doğru mu?

Lale Orta: Sarı kart doğru. Israrcı itiraz hakkı yok.

Deniz Çoban: Tepkilerden ötürü Babel hak ediyor. Ancak, hakem konuyu anlatsa itirazı uzatmazdı.

Bülent Yıldırım: Babel itirazı uzatıyor. Hakemi eleştirmem.

8Babelin Crespoya müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu

Babel'in Crespo'ya müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Crespo, Babel'e bakıyor ve önüne doğru gidiyor. Penaltılık müdahale yok. Crespo, rakibinin önüne giderek teması almaya çalışmı. Öngördüğü temasla birlikte kendini kolay bırakmış.

Deniz Çoban: Burada penaltı vermem. Babel, duran oyuncuya vurmuyor. Oyunun gerektirdiği bir temas var. Hakemin devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Pozisyon içeride. İhlal ceza alanında. Bu tarz mücadeleye penaltı verilebilir mi? Buradan faul çıkmaz. Topa yönelik bir hamle var. Crespo topu bıraktı, öne geldi. Babel yine kontrollü geliyor. Ekstra hareket yok. Hakemi kutluyorum.

9Marcaonun Mert Hakana müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu

Marcao'nun Mert Hakan'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Hakemin kararı doğru. Doğru ayakla topla temas ediyor. Topun arkasında rakip yok. Kayarak kontrolsüz dememiz için topla beraber rakibi de süpürmesi lazım. Doğru ayakla topa gidiyor, rakip yandan geliyor. Burada faul yok.

Deniz Çoban: Riskli müdahale. Sarı kartı da var. Mert Hakan da ikinci sarı için biraz abarttı. O kadar acı çeken bir oyuncu olarak daha sonra yerinden kalkıp tepki gösteriyor. Mert Hakan sarıyı hak etti ve gördü. Marcao, her ne kadar riskli gelse de topa müdahale ediyor. Hakemin devam kararı yüzde 100 doğru.

Bülent Yıldırım: Marcao doğru ayakla hamle yaptı. İki ayağıyla kayıp süpürerek gelmiyor. Marcao riskli geliyor ama uçarak gelmiyor. Topa sert hamle yapıyor, rakibini gözetmiyor. Topu vurduktan sonra ayağını kısıyor. Mert Hakan boşlukta kaldığı için faydalanmaya çalışıyor. Topa sert hamle, riskli ama kontrollü gelmiş.

10Serdar Dursunun Berkana müdahalesi var mı

Serdar Dursun'un Berkan'a müdahalesi var mı?

Lale Orta: Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

11İrfan Canın Kerem Aktürkoğluna faulünde kartın rengi doğru mu

İrfan Can'ın Kerem Aktürkoğlu'na faulünde kartın rengi doğru mu?

Lale Orta: Sınırda bir faul. Sarı kart kararı doğru. Kırmızı da çıksa hakemi eleştirmezdim.

Deniz Çoban: Oyuncunun ayağı havada. Güç transferi tam anlamıyla gerçekleşmiyor. İki ayak havada. Sınırda. Sarı kart yeterli.

Bülent Yıldırım: Sarı kart yeterli. Kerem topu kontrol edemiyor, top yükseliyor. İrfan topu taca atmaya çalışıyor. Topla oynama şansı var. İrfan Can'ın da dizi kırık. Uzanmış bir bacak olsa net kırmızı kart derim. Sınırda bir pozisyon. Sarı kart yeterli.

12Serdar Dursunun golünden önce Taylana faul var mı, kart gerekir mi

Serdar Dursun'un golünden önce Taylan'a faul var mı, kart gerekir mi?

Lale Orta: Faul + sarı kart olmalı. VAR da müdahale etmeliydi. Somut bir kanıt var.

Deniz Çoban: Faul + sarı kart olmalı. Sadece formadan çekme olsa ihlale girmeyebilir. İster dikkatli ister dikkatsiz deyin yumruk oyuncunun çenesine vuruyor. Çekimde yanağındaki titremeyi görüyorsun. VAR hakemi Volkan Bayarslan'ın müdahale etmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Faul + sarı kart olmalı. Hakemin bugün en büyük hatası. Rakibin formasından çekemezsiniz. Formadan seken yumruk yüzüne geliyor. Bunu yapamazsınız. Serdar Dursun artniyetli değil, kazara oldu. Seken yumruk, güç transferini yoğun şekilde sağlıyor. Rakibin yüzüne geliyor. Bu çok net bir faul. Çift elle çekme değil, tak diye vurma yok. VAR'ın da müdahale etmesi

Gürcan Bilgiç: "Faul yok."

Reha Kapsal: "Faul yok."

Erman Toroğlu: "Faul yok."

Levent Tüzemen: "Faul."

13Türkiye bu pozisyonu tartışıyor 4 hakem hocasından sadece bir tanesi faul dedi
14Cicaldaunun Crespoya faulünde sarı kart kararı doğru mu

Cicaldau'nun Crespo'ya faulünde sarı kart kararı doğru mu?

Lale Orta: Çok doğru bir sarı kart.

Deniz Çoban: Doğru karar. Tartışılacak bir şey yok.

Bülent Yıldırım: Ayağa basıp çiğniyor. Karar doğru.

15Nelssonun elle müdahalesi var mı, doğal konumda mı kolu, penaltı gerekir mi

Nelsson'un elle müdahalesi var mı, doğal konumda mı kolu, penaltı gerekir mi?

Lale Orta: Kol doğal konumda.

Deniz Çoban: Kol doğal konumda.

Bülent Yıldırım: Kol doğal konumda.

16Halilin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu

Halil'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Crespo'nun Halil'e hiçbir müdahalesi yok. Devam kararı doğru.

17Galatasarayın iptal edilen golünde elle oynama kararı doğru mu

Galatasaray'ın iptal edilen golünde elle oynama kararı doğru mu?

Lale Orta: İptal kararı doğru. Sarı karta gerek yok.

Deniz Çoban: Eliyle yumuşatıp topa vuruyor. Yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu tecrübesiyle doğru bir müdahalede bulundu. Sarı kart da gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Karar doğru. Gol iptali doğru. Elle oynama var. Kazara bile çarpsaydı koluna, oyun kuralları hemen akabinde gol olduğu için iptal edilsin diyor.

18Taylanın Pelkasa müdahalesinde sarı kart kararı doğru mu

Taylan'ın Pelkas'a müdahalesinde sarı kart kararı doğru mu?

Lale Orta: Sarı kart kararı doğru.Deniz Çoban: Sarı kart kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Çok net doğru karar. Topu vursa bile makasa alıyor. Kontrolsüz bir fauldür.

19Türkiye bu pozisyonu tartışıyor 4 hakem hocasından sadece bir tanesi faul dedi

 

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