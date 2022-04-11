Türkiye bu pozisyonu tartışıyor! 4 hakem hocasından sadece bir tanesi faul dedi

Marcao'nun Mert Hakan'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Hakemin kararı doğru. Doğru ayakla topla temas ediyor. Topun arkasında rakip yok. Kayarak kontrolsüz dememiz için topla beraber rakibi de süpürmesi lazım. Doğru ayakla topa gidiyor, rakip yandan geliyor. Burada faul yok.



Deniz Çoban: Riskli müdahale. Sarı kartı da var. Mert Hakan da ikinci sarı için biraz abarttı. O kadar acı çeken bir oyuncu olarak daha sonra yerinden kalkıp tepki gösteriyor. Mert Hakan sarıyı hak etti ve gördü. Marcao, her ne kadar riskli gelse de topa müdahale ediyor. Hakemin devam kararı yüzde 100 doğru.



Bülent Yıldırım: Marcao doğru ayakla hamle yaptı. İki ayağıyla kayıp süpürerek gelmiyor. Marcao riskli geliyor ama uçarak gelmiyor. Topa sert hamle yapıyor, rakibini gözetmiyor. Topu vurduktan sonra ayağını kısıyor. Mert Hakan boşlukta kaldığı için faydalanmaya çalışıyor. Topa sert hamle, riskli ama kontrollü gelmiş.