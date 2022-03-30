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FutbolTuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vural'ın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı
HaberlerFutbol Haberleri Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vural'ın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı
• 30 Mart 2022 - 09:58 • Son Güncelleme:

Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vural'ın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sonra takım çalıştırmayan ve Fenerbahçe yeni teknik direktör ararken 'İnşallah Ali Koç'un aklına geliriz' açıklamalarıyla dikkat çeken Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu.

• 30 Mart 2022 - 09:58 • Son Güncelleme:
1Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vuralın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor sonrası takım çalıştırmayan ve Süper Lig ekiplerinin gündeminde yer aldığı iddia edilen Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu.

2Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vuralın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

Çalıştırdığı kulüp sayısıyla dikkat çeken 69 yaşındaki Yılmaz Vural, 35 yıllık antrenörlük kariyeriyle dikkat çekiyor. Malatyaspor takımında, 1986-1987 sezonunda, önce yardımcı antrenör ardından da teknik direktör olarak kariyerine başlayan Vural, daha sonra Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları başta olmak üzere birçok kulübün teknik kadrosunda başı çekti.

3Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vuralın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

Yılmaz Vural, en son Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımının başına geçerek mavi-beyazlı ekiple birlikte 35 yıllık antrenörlük kariyerine 30 takım sığdırmış oldu.

4Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vuralın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, dün yaptığı açıklama ile teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Yerel basında yer alan haberlere göre; vakit kaybetmeden teknik direktör arayışına giren yönetim, Sakaryalı tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile bir toplantı gerçekleştirdi.

5Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vuralın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

Tuncay Şanlı, Yılmaz Vural, Cumhur Genç ve yöneticilerin yer aldığı görüşmede olumlu sonuç çıktı. Yönetimin anlaşmaya vardığı Yılmaz Vural, bugün imzayı atacak ve deneyimli teknik adamın ikinci Sakaryaspor dönemi resmen başlamış olacak.

6Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vuralın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

Daha önce Fenerbahçe ile 2 kez anlaşma aşamasına geldiğini hatırlatan tecrübeli teknik direktör, "Fenerbahçe, bugüne kadar bana yönetici bazında hep tekliflerde bulundu. 2 kere gece antrenör oldum, sabaha başkası geldi. O yüzden onlarla daha özdeşleşti ismimiz. Çok istiyorum, daha önce de demiştim." dedi.

7Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vuralın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

Fenerbahçe ile adı anılan diğer teknik direktörlerden daha iyi iş yapacağını vurgulayan 68 yaşındaki futbol adamı, "Antrenörsüz olduğu bir dönem var Fenerbahçe'nin. Bazı yönetici arkadaşlarla da görüşüyoruz, neden, niçinleri soruyoruz.

8Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vuralın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

İnşallah, Ali Bey'in aklına girer de bizi Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam, kimseyi mahcup etmem. Taraftarıyla, çevresiyle, medyasıyla her şeyiyle gayet uyum içerisinde takımın başarısı için diğer alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum. Biraz da ukalalık yapalım.

9Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vuralın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

Türkiye Ligi'nin 1923'ten beri en çok resmi maça çıkan ikinci antrenörüyüm. Bu takımlar mahalle takımı değil, bu ligin takımlarıydı." ifadelerini kullandı.

10Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vuralın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

Son olarak eğitimini Avrupa'da aldığını ifade eden Yılmaz Vural, "Yabancı dilimiz var, Avrupa kültürümüz var. Ben, Türkiye'de antrenörlük eğitimi almadım.

11Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vuralın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

Almanya'da üniversiteye, kursları bitirdim ve her şeyi yaptım. İnsanlar her şeyi basite indirgemeye çalışıyor. Gitsinler bakalım, yurtdışında bir şoför ehliyeti alsınlar kolaysa." şeklinde konuştu (Sporx)

12Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vuralın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

 

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