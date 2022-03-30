Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vural'ın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sonra takım çalıştırmayan ve Fenerbahçe yeni teknik direktör ararken 'İnşallah Ali Koç'un aklına geliriz' açıklamalarıyla dikkat çeken Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor sonrası takım çalıştırmayan ve Süper Lig ekiplerinin gündeminde yer aldığı iddia edilen Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu.
Çalıştırdığı kulüp sayısıyla dikkat çeken 69 yaşındaki Yılmaz Vural, 35 yıllık antrenörlük kariyeriyle dikkat çekiyor. Malatyaspor takımında, 1986-1987 sezonunda, önce yardımcı antrenör ardından da teknik direktör olarak kariyerine başlayan Vural, daha sonra Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları başta olmak üzere birçok kulübün teknik kadrosunda başı çekti.
TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, dün yaptığı açıklama ile teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Yerel basında yer alan haberlere göre; vakit kaybetmeden teknik direktör arayışına giren yönetim, Sakaryalı tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Tuncay Şanlı, Yılmaz Vural, Cumhur Genç ve yöneticilerin yer aldığı görüşmede olumlu sonuç çıktı. Yönetimin anlaşmaya vardığı Yılmaz Vural, bugün imzayı atacak ve deneyimli teknik adamın ikinci Sakaryaspor dönemi resmen başlamış olacak.
Daha önce Fenerbahçe ile 2 kez anlaşma aşamasına geldiğini hatırlatan tecrübeli teknik direktör, "Fenerbahçe, bugüne kadar bana yönetici bazında hep tekliflerde bulundu. 2 kere gece antrenör oldum, sabaha başkası geldi. O yüzden onlarla daha özdeşleşti ismimiz. Çok istiyorum, daha önce de demiştim." dedi.
İnşallah, Ali Bey'in aklına girer de bizi Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam, kimseyi mahcup etmem. Taraftarıyla, çevresiyle, medyasıyla her şeyiyle gayet uyum içerisinde takımın başarısı için diğer alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum. Biraz da ukalalık yapalım.