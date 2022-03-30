Tuncay Şanlı bastırdı Yılmaz Vural'ın ismi 57 yıllık köklü kulüpte heyecan yarattı

Daha önce Fenerbahçe ile 2 kez anlaşma aşamasına geldiğini hatırlatan tecrübeli teknik direktör, "Fenerbahçe, bugüne kadar bana yönetici bazında hep tekliflerde bulundu. 2 kere gece antrenör oldum, sabaha başkası geldi. O yüzden onlarla daha özdeşleşti ismimiz. Çok istiyorum, daha önce de demiştim." dedi.