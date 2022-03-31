• 31 Mart 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:
Transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'in tarihine geçecek! Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...
Süper Lig, Avrupa ve kupada beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ligde İsmail Kartal yönetiminde ikincilik için yarışta bulunuyor. Bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, genç oyuncular için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son iddia ise İngiliz basınından Fenerbahçe'nin genç yıldızı için geldi. İşte son dakika haberinin detayları…
• 31 Mart 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:
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Süper Liig'de zirvenin uzağında kalarak hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, kurulan güçlü kadroya rağmen ligde şampiyonluk yarışından uzak kaldı.
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Bu isimler arasında en çok konuşulan isim ise transfer olduğu günden bu yana performansını arttırmayı başaran Attila Szalai oldu.
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