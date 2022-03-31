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FenerbahçeTransferi gerçekleşirse Fenerbahçe'in tarihine geçecek! Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'in tarihine geçecek! Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...
• 31 Mart 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:

Transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'in tarihine geçecek! Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

Süper Lig, Avrupa ve kupada beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ligde İsmail Kartal yönetiminde ikincilik için yarışta bulunuyor. Bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, genç oyuncular için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son iddia ise İngiliz basınından Fenerbahçe'nin genç yıldızı için geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

• 31 Mart 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:
1Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...
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Süper Liig'de zirvenin uzağında kalarak hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, kurulan güçlü kadroya rağmen ligde şampiyonluk yarışından uzak kaldı.

2Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

Vitor Pereira ile başlanan sezonda üst üste kötü sonuçların gelmesiyle birlikte Portekizli teknik adamın görevine son verildi.

3Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

Pereira'nın ardından göreve gelen İsmail Kartal, ilk haftalarda sancılı bir süreç geçirse de daha sonra takımı toparlamayı başardı.

4Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

Üst üste alınan galibiyetlerle birlikte Fenerbahçe'yi yeniden yukarılara taşıyan İsmail Kartal, takımı ikincilik yarışına soktu.

5Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

Ancak gelecek sezon yeni bir teknik adamla yoluna devam edecek olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

6Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

Başkan Ali Koç, gelecek yılın kadrosu için yönetimi ve teknik ekibiyle çalışmalarına devam ederken, takımdan ayrılması muhtemel isimler de merak konusu oldu.

7Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

Fenerbahçe'nin yıldızı parlayan genç oyuncularının yüksek bonservis kazandırarak takımdan ayrılması gündemde.

8Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

Bu isimler arasında en çok konuşulan isim ise transfer olduğu günden bu yana performansını arttırmayı başaran Attila Szalai oldu.

9İNGİLİZLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR

İNGİLİZLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Fenerbahçe'nin yüksek bir bonservis geliri beklediği Attila Szalai'nin talipleri artıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin kıskacında olan Attila Szalai'nin son talibi ise Southampton oldu.

10Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

İngiliz ekibinin 9 yıldır takımda forma giyen Jack Stephens'in yerine Macar savunmacıyı transfer etmek istediği öne sürüldü.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç stoperin en az 20 milyon avro bonservis bedeliyle satılabileceğini söylemişti.

12Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

İngiliz basınında yer alan haberde Southampton'ın Attila Szalai transferi için en az 20 milyon euroyu hazırlaması gerektiğine de değinildi.

13REKOR GELEBİLİR

REKOR GELEBİLİR

Attila Szalai'nin Southampton'a transferinin 20 milyon avronun üzerinde bir rakama gerçekleşmesi halinde Macar savunmacı, Sarı-Lacivertli kulübün tarihine geçebilir.

14Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu ara transfer döneminde Apollon Limassol'den 2,2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertli forma altında çıktığı toplam 61 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

15Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

16Transferi gerçekleşirse Fenerbahçein tarihine geçecek Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

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