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Süper LigTransferde büyük müjde! Ali Koç Cocu'nun yıldızıyla anlaşmaya vardı!
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• 20 Şubat 2022 - 08:35 • Son Güncelleme:

Transferde büyük müjde! Ali Koç Cocu'nun yıldızıyla anlaşmaya vardı!

Slavia Prag maçında oynadığı futbol ve attığı golle bir kez daha kalitesini gösteren ve yeni kontrat konusunda elini güçlendiren yıldız orta sahanı Ali Koç'la masaya oturduğu öğrenildi. Cocu'nun prensi olan 22 yaşındaki yetenek Hollandalı teknik adam döneminde transfer edilmişti.

• 20 Şubat 2022 - 08:35 • Son Güncelleme:
1Transferde büyük müjde Ali Koç Cocunun yıldızıyla anlaşmaya vardı
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na erken veda eden, Avrupa kupalarında da rövanş öncesi kendi evinde Slavia Prag'a kaybeden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun performansı alkış topladı. Taraftarın ilgi odağı olan tecrübeli isimle yeni sözleşme imzalaması konusunda Fenerbahçe'nin harekete geçti. Sarı-lacivertliler ile Ferdi Kadıoğlu arasındaki görüşmenin detayları...

2Transferde büyük müjde Ali Koç Cocunun yıldızıyla anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu bu sezon 29 resmi maçta şans buldu. 22 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. Ferdi Kadıoğlu takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

3Transferde büyük müjde Ali Koç Cocunun yıldızıyla anlaşmaya vardı

Sarı-lacivertli takımda bu sezon küllerinden doğan Ferdi Kadıoğlu güncel piyasa değerini oldukça yükseltti. Avrupa'nın da ilgisini çeken genç oyuncunun güncel değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

4Transferde büyük müjde Ali Koç Cocunun yıldızıyla anlaşmaya vardı

ESA Rijkerswoerd altyapısında futbolculuk kariyerine başlayan Ferdi Kadıoğlu çok genç yaşta NEC Nijmegen altyapısında transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe bu transfer için Hollanda temsilcisine 1 milyon 400 bin euro ödedi.

5Transferde büyük müjde Ali Koç Cocunun yıldızıyla anlaşmaya vardı

Bu sezon Fenerbahçe’nin yıldızı olarak parlayan Ferdi Kadıoğlu’nun sözleşme konusu tüm camiada merakla bekleniyor. Taraftarlar genç oyuncuyla yeni sözleşme yapılmasını istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ferdi de sarı-lacivertli formayla devam etmeyi düşünüyor.

6Transferde büyük müjde Ali Koç Cocunun yıldızıyla anlaşmaya vardı

Fenerbahçe de böylesine bir potansiyeli ve yeteneği kaybetmek istemiyor. Şu anda Ferdi Kadıoğlu için tek sorun alacağı ücret.

7Transferde büyük müjde Ali Koç Cocunun yıldızıyla anlaşmaya vardı

Sarı-lacivertlilker ilk başta çok düşük teklif yaptı. 22 yaşındaki futbolcuya euro bazında sunulan teklif şu an aldığı maaşından daha azdı. Ancak kulüp daha sonra belli bir seviyeye çıktı.

8Transferde büyük müjde Ali Koç Cocunun yıldızıyla anlaşmaya vardı

Ferdi Kadıoğlu’nun son dönemde yükselen performansı ve A Milli Takımı’nı seçmesiyle durum farklı bir noktaya geldi. Aslında Ferdi daha önce sözleşme imzalamak istiyordu.

9Transferde büyük müjde Ali Koç Cocunun yıldızıyla anlaşmaya vardı

Fenerbahçe yönetimi ağırdan aldı. Bu sürede Ferdi Kadıoğlu performans olarak çıkışa geçti ve pazarlık masasında eli güçlendi.

10Transferde büyük müjde Ali Koç Cocunun yıldızıyla anlaşmaya vardı

Özellikle Slavia Prag’la oynanan maçta yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli tribünlerin sevgilisi haline geldi. Tecrübeli futbolcu maçı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

11Transferde büyük müjde Ali Koç Cocunun yıldızıyla anlaşmaya vardı

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