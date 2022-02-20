• 20 Şubat 2022 - 08:35 • Son Güncelleme:
Transferde büyük müjde! Ali Koç Cocu'nun yıldızıyla anlaşmaya vardı!
Slavia Prag maçında oynadığı futbol ve attığı golle bir kez daha kalitesini gösteren ve yeni kontrat konusunda elini güçlendiren yıldız orta sahanı Ali Koç'la masaya oturduğu öğrenildi. Cocu'nun prensi olan 22 yaşındaki yetenek Hollandalı teknik adam döneminde transfer edilmişti.
• 20 Şubat 2022 - 08:35 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na erken veda eden, Avrupa kupalarında da rövanş öncesi kendi evinde Slavia Prag'a kaybeden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun performansı alkış topladı. Taraftarın ilgi odağı olan tecrübeli isimle yeni sözleşme imzalaması konusunda Fenerbahçe'nin harekete geçti. Sarı-lacivertliler ile Ferdi Kadıoğlu arasındaki görüşmenin detayları...
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