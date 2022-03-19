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FransaTransfer gündemini sarsan iddia! Paris-Saint Germain'de tepkilerden sonra Neymar, Messi...
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• 19 Mart 2022 - 15:54 • Son Güncelleme:

Transfer gündemini sarsan iddia! Paris-Saint Germain'de tepkilerden sonra Neymar, Messi...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Paris-Saint Germain'de Lionel Messi ile birlikte taraftarın tepkisini çeken Neymar için geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya geri döneceği yönünde haberler çıkmıştı.

• 19 Mart 2022 - 15:54 • Son Güncelleme:
1Transfer gündemini sarsan iddia Paris-Saint Germainde tepkilerden sonra Neymar, Messi...
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Paris-Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesinin ardından Messi ile birlikte taraftarın tepkisini çeken Neymar için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı: Newcastle United.

2Transfer gündemini sarsan iddia Paris-Saint Germainde tepkilerden sonra Neymar, Messi...

Bugün yine İspanya kaynaklı bir haber ise Transfer gündemini sarstı. Fichajes'in haberine göre Nrecastle United, yaz transfer döneminde Neymar'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

3Transfer gündemini sarsan iddia Paris-Saint Germainde tepkilerden sonra Neymar, Messi...

Sezonun başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın Neymar'ı kadrosuna katarak Premier Lig'de iddialı konuma gelmek ve dünyadaki bilinirliğini arttırmak amacında olduğu vurgulandı.

4MANCHESTER CITY VE BARCELONA DA TALİP

MANCHESTER CITY VE BARCELONA DA TALİP

Haberde Neymar için eski kulübü Barcelona'nın oldukça istekli olduğu da kaydedildi. Neymar, 2 yıl önce de Barcelona'ya gitmek istemiş ancak iki kulüp transfer şartlarında anlaşma sağlayamamıştı.

5Transfer gündemini sarsan iddia Paris-Saint Germainde tepkilerden sonra Neymar, Messi...

Öte yandan Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın da Erling Haaland transferini gerçekleştirememeleri halinde Neymar'ı kadrosunda görmek isteyeceği ifade edildi.

6TEPKİLER KOPMA NOKTASI OLABİLİR

TEPKİLER KOPMA NOKTASI OLABİLİR

Bu sezon Fransa Ligue 1'de 14 maçta forma giyen ve 5 gol atıp 3 de asist yapan Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta oynadı ve 2 asist yapabildi. Sık sık sakatlandığı için eleştirilere maruz kalan Brezilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendikleri maç sonrası evlerinde oynadıkları Bordeaux maçında Lionel Messi ile birlikte topu ayağına her alışında PSG taraftarlarınca ıslıklandı.

7Transfer gündemini sarsan iddia Paris-Saint Germainde tepkilerden sonra Neymar, Messi...

Bu tepkilerin, Neymar'ın PSG'den ayrılış sürecini hızlandırabileceği yorumları günlerdir yapılıyor.

8TARİHİN EN PAHALI FUTBOLCUSU

TARİHİN EN PAHALI FUTBOLCUSU

PSG, 2017 yazında Neymar'ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon Euro'yu Barcelona'ya ödemiş ve Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Böylece Neymar, Futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu. Bonservis bedeli olarak Neymar'a ödenen paranın yanına yaklaşan bir transfer dahi henüz gerçekleşmedi.

9MAAŞI DA ASTRONOMİK

MAAŞI DA ASTRONOMİK

Bonservis bedeliyle tarihin en pahalı oyuncusu olan Neymar, maaşıyla da bu alanda zirvede bulunuyor. Mayıs 2021'de PSG ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Brezilyalı yıldız, Fransız kulübünden bir yılda 36.8 milyon Euro kazanıyor.

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YALNIZCA MESSI'NİN GERİSİNDE

Neymar, güncel maaşıyla dünya futbolunda yalnızca takım arkadaşı Lionel Messi'den az para kazanıyor. Sezon başında Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalan ve PSG'ye imza atan Messi, bedelsiz olarak gerçekleşen sözleşmesi kapsamında yılda yaklaşık 40 milyon Euro kazanıyor.

11Transfer gündemini sarsan iddia Paris-Saint Germainde tepkilerden sonra Neymar, Messi...

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