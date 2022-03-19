Transfer gündemini sarsan iddia! Paris-Saint Germain'de tepkilerden sonra Neymar, Messi...
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Paris-Saint Germain'de Lionel Messi ile birlikte taraftarın tepkisini çeken Neymar için geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya geri döneceği yönünde haberler çıkmıştı.
Paris-Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesinin ardından Messi ile birlikte taraftarın tepkisini çeken Neymar için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı: Newcastle United.
Bugün yine İspanya kaynaklı bir haber ise Transfer gündemini sarstı. Fichajes'in haberine göre Nrecastle United, yaz transfer döneminde Neymar'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
Sezonun başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın Neymar'ı kadrosuna katarak Premier Lig'de iddialı konuma gelmek ve dünyadaki bilinirliğini arttırmak amacında olduğu vurgulandı.
TEPKİLER KOPMA NOKTASI OLABİLİR
Bu sezon Fransa Ligue 1'de 14 maçta forma giyen ve 5 gol atıp 3 de asist yapan Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta oynadı ve 2 asist yapabildi. Sık sık sakatlandığı için eleştirilere maruz kalan Brezilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendikleri maç sonrası evlerinde oynadıkları Bordeaux maçında Lionel Messi ile birlikte topu ayağına her alışında PSG taraftarlarınca ıslıklandı.
TARİHİN EN PAHALI FUTBOLCUSU
PSG, 2017 yazında Neymar'ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon Euro'yu Barcelona'ya ödemiş ve Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Böylece Neymar, Futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu. Bonservis bedeli olarak Neymar'a ödenen paranın yanına yaklaşan bir transfer dahi henüz gerçekleşmedi.