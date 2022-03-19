Transfer gündemini sarsan iddia! Paris-Saint Germain'de tepkilerden sonra Neymar, Messi...

TARİHİN EN PAHALI FUTBOLCUSU

PSG, 2017 yazında Neymar'ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon Euro'yu Barcelona'ya ödemiş ve Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Böylece Neymar, Futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu. Bonservis bedeli olarak Neymar'a ödenen paranın yanına yaklaşan bir transfer dahi henüz gerçekleşmedi.