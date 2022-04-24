Transfer edilirken 'nereden çıktı bu' deniyordu! Mesut'un yarısı kadar almıyor ama kral oldu

ARDA GÜLER: Genç yıldız, oynadığı pozitif futbolun yanı sıra Futbol takımıyla taraftarın barışmasına da öncülük etti. Hep geleceğin yıldızı olarak tanımlansa da taraftarlar onu ilk kez 11’de forma giydiği Hatayspor karşılaşmasında çok sevdi. Arda’nın takıma kattığı enerji, taraftar-yönetim barışını getirdi ve bugünkü başarılı çıkışın ilk kilometre taşı oldu. Arda ayrıca rakip taraftarlar tarafından da takdir edilen bir isim.