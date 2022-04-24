Transfer edilirken 'nereden çıktı bu' deniyordu! Mesut'un yarısı kadar almıyor ama kral oldu
Süper Lig'de Cuma günü Ç.Rizespor'u 6-0'lık skorla deviren ve son 6 maçta 18 puan yapan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın vazgeçilmez 4 yıldız futbolcusu belli oldu. İşte tecrübeli teknik adamın o 4 favori oyuncusu ve sarı lacivertli takımın inanılmaz çıkışı...
Türkiye Fenerbahçe'nin muhteşem çıkışını konuşuyor... Son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor’u 6-0 yenen sarı lacivertli ekip yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken, bu süreçte 9 galibiyet, 1 beraberlik gibi müthiş bir istatistik yakaladı.
Dört isim, kaosun eşiğindeki Fenerbahçe’yi son 10 haftada uçurdu. Kötü giden sezonda ‘Takımı son maça kadar taşısın yeter’ düşüncesiyle Fenerbahçe’nin başına getirilen ve her kesim tarafından ‘emanetçi’ olarak görülen İsmail Kartal, bu başarının mimarı olurken, takımda Kartal’la birlikte 4 isim öne çıktı.
İSMAİL KARTAL: Geldiği günlerde büyük bir kaos içinde olan, taraftarlarla arası açılmış, futbolcuları yuhalanan, taraftar yönetim çatışması tavan yapmış, ‘Bitse de gitsek’ mantığıyla sahaya çıkan F.Bahçe’yi bir dizi dokunuşla ikinci yarının en iyi ekibi yapan Kartal, kendi takımını kurarak adeta bir mucizeye doğru ekibini uçurdu.
ARDA GÜLER: Genç yıldız, oynadığı pozitif futbolun yanı sıra Futbol takımıyla taraftarın barışmasına da öncülük etti. Hep geleceğin yıldızı olarak tanımlansa da taraftarlar onu ilk kez 11’de forma giydiği Hatayspor karşılaşmasında çok sevdi. Arda’nın takıma kattığı enerji, taraftar-yönetim barışını getirdi ve bugünkü başarılı çıkışın ilk kilometre taşı oldu. Arda ayrıca rakip taraftarlar tarafından da takdir edilen bir isim.
ALTAY BAYINDIR: Çıkışın baş kahramanlarından... 13 maç süren omuz sakatlığından çıkarak Giresun deplasmanıyla takıma dönen Altay, bu maçta yüzde yüz gol olabilecek 4 kurtarış yaparak zafer yürüyüşünün öncüsü oldu. Ertesi hafta Hatay karşısında da Çağtay’ın hatasından doğan pozisyonu harika bir kurtarışla önleyip maçın 75’te 1-1 olmasını engelledi. Alanya deplasmanında da ilk yarıda 4 pozisyonda golü önledi.
MESUT ÖZİL'İN YARISI KADAR ALMIYOR!
SERDAR DURSUN: İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle gol noktasının değişilmez ismi olan Hamburg doğumlu Serdar Dursun, peş peşe attığı gollerle ligin bitimine 4 hafta kala 13 gole ulaşan ilk F.Bahçeli oldu. Son 10 maçın hepsinde gol noktasındaki tek adam olan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 6 gol 1 asist üretmeyi başardı. Geçen yıl Bundesliga 2’nin gol kralı olan başarılı futbolcu Süper Lig’in de kralı olmayı hedefliyor.
Opta verilerine göre Arda Güler bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en az 150 dakika süre alan futbolcular arasında skora en sık etki eden oyuncu oldu. Sahada toplam 270 dakika kalan genç yıldız, 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Dakika ortalamasına vurulduğunda Arda Güler sahada kaldığı her 45 dakikada bir gole etki ediyor.
Oyunda bulunduğu dakikalarda Fenerbahçe hücumunu yöneten, topu boş alanlara açan, rakiplerinden şık çalımlarla sıyrılan Arda Güler, Rize'deki stadyumu dolduran rakip taraftarların da beğenisini topladı. Maçın son 20 dakikasında Çaykur Didi Stadyumu'nu dolduran Rizesporlu taraftarlar, Arda Güler'in şıkı hareketlerini alkışladı.
Bu futbolcuların yanı sıra Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından İrfan Can Kahveci'ye yüklenen sorumluluk ve kimi iddialara göre verilen ikinci kaptanlık İsmail Kartal'ın en büyük hamlelerinden biri oldu.