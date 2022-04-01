Trabzonspor'dan Şampiyonlar Ligi transferi! Ağaoğlu'ndan Avcı'ya yılın sürprizi

Ve Trabzonspor yeni sezonun ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi. Portekiz'den O Jogo'nun haberine göre Trabzonspor, Real Betis ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Cristian Tello'yu renklerine bağladı. Haberin detayında oyuncunun Real Betis'ten gelen sözleşme yenileme teklifini reddettiğini ve Trabzonspor'la yeni bir maceraya atılacağı iddia edildi.