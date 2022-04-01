Trabzonspor'dan Şampiyonlar Ligi transferi! Ağaoğlu'ndan Avcı'ya yılın sürprizi
İsmail Köybaşı, Tronsden ve Puchacz'dan beklenen verimi alamayan Trabzonspor Şampiyonlar Ligi macerasını hesaba katarak sol beke sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun o bombası...
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonuna damga vuran Trabzonspor çifte kupalı zaferi için artık geri sayıma geçti.
Süper Lig'de 30 maç sonunda 70 puanla zirvede yer alan Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde şampiyonluk için gün saymaya başladı. Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor ile yarı finalde karşılaşacak olan Bordo Mavililer, finale çıkması halinde Alanyasor veya Sivasspor'la karşılaşacak.
Bordo Mavililer tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve başkan Ahmet Ağaoğlu gelecek yılın transfer planlaması ve kadro yapılanması hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.
Ve Trabzonspor yeni sezonun ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi. Portekiz'den O Jogo'nun haberine göre Trabzonspor, Real Betis ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Cristian Tello'yu renklerine bağladı. Haberin detayında oyuncunun Real Betis'ten gelen sözleşme yenileme teklifini reddettiğini ve Trabzonspor'la yeni bir maceraya atılacağı iddia edildi.
"Betis ile sözleşmesi biten Tello, 2022/2023 sezonunda Trabzonspor'da oynamak için anlaşmaya varmak üzere. 2014-2016 yılları arasında FC Porto'da forma giyen kanat oyuncusu, bu sezon 30 maçta forma giydi ancak sözleşmesini yenileme konusunda anlaşmaya varamadı ve 30 yaşındaki futbolcu gelecek sezon Trabzonspor'da forma giyecek."
Barcelona altyapısında yetişen ve 2017'den beri Real Betis forması giyen Cristian Tello 167 karşılaşmada 23 gol atarken 18 asistlik katkıda bulundu. Cristian Tello'nun Transfermarkt'ta piyasa değeri 6 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Cristian Tello daha önce birçok kez Trabzonspor'un gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.