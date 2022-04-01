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TrabzonsporTrabzonspor'dan Şampiyonlar Ligi transferi! Ağaoğlu'ndan Avcı'ya yılın sürprizi
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'dan Şampiyonlar Ligi transferi! Ağaoğlu'ndan Avcı'ya yılın sürprizi
• 01 Nisan 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Şampiyonlar Ligi transferi! Ağaoğlu'ndan Avcı'ya yılın sürprizi

İsmail Köybaşı, Tronsden ve Puchacz'dan beklenen verimi alamayan Trabzonspor Şampiyonlar Ligi macerasını hesaba katarak sol beke sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun o bombası...

• 01 Nisan 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:
1Trabzonspordan Şampiyonlar Ligi transferi Ağaoğlundan Avcıya yılın sürprizi
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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonuna damga vuran Trabzonspor çifte kupalı zaferi için artık geri sayıma geçti.

2Trabzonspordan Şampiyonlar Ligi transferi Ağaoğlundan Avcıya yılın sürprizi

Süper Lig'de 30 maç sonunda 70 puanla zirvede yer alan Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde şampiyonluk için gün saymaya başladı. Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor ile yarı finalde karşılaşacak olan Bordo Mavililer, finale çıkması halinde Alanyasor veya Sivasspor'la karşılaşacak.

3Trabzonspordan Şampiyonlar Ligi transferi Ağaoğlundan Avcıya yılın sürprizi

Bordo Mavililer tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve başkan Ahmet Ağaoğlu gelecek yılın transfer planlaması ve kadro yapılanması hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.

4Trabzonspordan Şampiyonlar Ligi transferi Ağaoğlundan Avcıya yılın sürprizi

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden 22 Mart tarihinde yapılan açıklamada "2022-2023 Sezonu Planlama Toplantısı Yapıldı" başlıklı bir metin yayınlanmış ve kulübün yeni sezondaki kadro planlamasının masaya yatırıldığı açıklanmıştı.

5Trabzonspordan Şampiyonlar Ligi transferi Ağaoğlundan Avcıya yılın sürprizi

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkanımız Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bugün İstanbul’da bir araya geldi.

6Trabzonspordan Şampiyonlar Ligi transferi Ağaoğlundan Avcıya yılın sürprizi

Yapılan değerlendirme toplantısında A takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, altyapı organizasyonu ve tesisleşme konularında kulübümüzün çalışmalarına son şekli verildi.

7Trabzonspordan Şampiyonlar Ligi transferi Ağaoğlundan Avcıya yılın sürprizi

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkanımız Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı 2022-2023 sezonunun Trabzonsporumuza ve Türk futboluna hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantılarını sonlandırdılar."

8Trabzonspordan Şampiyonlar Ligi transferi Ağaoğlundan Avcıya yılın sürprizi

Ve Trabzonspor yeni sezonun ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi. Portekiz'den O Jogo'nun haberine göre Trabzonspor, Real Betis ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Cristian Tello'yu renklerine bağladı. Haberin detayında oyuncunun Real Betis'ten gelen sözleşme yenileme teklifini reddettiğini ve Trabzonspor'la yeni bir maceraya atılacağı iddia edildi.

9Trabzonspordan Şampiyonlar Ligi transferi Ağaoğlundan Avcıya yılın sürprizi

"Betis ile sözleşmesi biten Tello, 2022/2023 sezonunda Trabzonspor'da oynamak için anlaşmaya varmak üzere. 2014-2016 yılları arasında FC Porto'da forma giyen kanat oyuncusu, bu sezon 30 maçta forma giydi ancak sözleşmesini yenileme konusunda anlaşmaya varamadı ve 30 yaşındaki futbolcu gelecek sezon Trabzonspor'da forma giyecek."

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Barcelona altyapısında yetişen ve 2017'den beri Real Betis forması giyen Cristian Tello 167 karşılaşmada 23 gol atarken 18 asistlik katkıda bulundu. Cristian Tello'nun Transfermarkt'ta piyasa değeri 6 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Cristian Tello daha önce birçok kez Trabzonspor'un gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

11Trabzonspordan Şampiyonlar Ligi transferi Ağaoğlundan Avcıya yılın sürprizi

 

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