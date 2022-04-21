• 21 Nisan 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:
Trabzonspor'a 1 iyi 1 kötü haber! Oynaması imkansız...
Sakatlığı nedeniyle Kayseri maçını kaçıran yıldız oyuncu dün idmana çıktı. Tranzonspor'da bir diğer oyuncudan ise kötü haber geldi. Çekilen MR sonucu arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilen yıldız oyuncunun Adana Demir’e karşı oynaması imkansız gözüküyor.
• 21 Nisan 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:
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GÖZÜNDE SORUN VAR!
Djaniny Semedo’dan ise güzel haber geldi. Gözündeki problem nedeniyle son maçta kadroda bulunmayan tecrübeli forvet, dünkü antrenmana çıktı.
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