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TrabzonsporTrabzonspor'a 1 iyi 1 kötü haber! Oynaması imkansız...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'a 1 iyi 1 kötü haber! Oynaması imkansız...
• 21 Nisan 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:

Trabzonspor'a 1 iyi 1 kötü haber! Oynaması imkansız...

Sakatlığı nedeniyle Kayseri maçını kaçıran yıldız oyuncu dün idmana çıktı. Tranzonspor'da bir diğer oyuncudan ise kötü haber geldi. Çekilen MR sonucu arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilen yıldız oyuncunun Adana Demir’e karşı oynaması imkansız gözüküyor.

• 21 Nisan 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:
1Trabzonspora 1 iyi 1 kötü haber Oynaması imkansız...
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Önceki gün oynanan kupa karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve Cornelius’un golünde asisti yapan Anthony Nwakaeme, maç bitiminde adalesini tutarak soyunma odasına gitmişti.

2Trabzonspora 1 iyi 1 kötü haber Oynaması imkansız...
3Trabzonspora 1 iyi 1 kötü haber Oynaması imkansız...

Nijeryalı yıldızın MR’ı dün çekildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Sol arka adalesinden sakatlanan Nwakaeme’nin MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır” denildi.

4Trabzonspora 1 iyi 1 kötü haber Oynaması imkansız...

33 yaşındaki kanat oyuncusunun, cumartesi günkü Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yer alması imkansız gözüküyor.

5Trabzonspora 1 iyi 1 kötü haber Oynaması imkansız...

Sağlık heyeti 30 Nisan’da Akyazı’daki Antalyaspor maçına Nwakaeme’yi yetiştirmeye hedefliyor. Başarılı futbolcu bu sezon ligde sakatlık ve hastalık nedeniyle 6 hafta forma giyememişti.

6GÖZÜNDE SORUN VAR

GÖZÜNDE SORUN VAR!

Djaniny Semedo’dan ise güzel haber geldi. Gözündeki problem nedeniyle son maçta kadroda bulunmayan tecrübeli forvet, dünkü antrenmana çıktı.

7Trabzonspora 1 iyi 1 kötü haber Oynaması imkansız...

Öğlen saatlerinde Cornelius’la birlikte Trabzon’daki özel bir göz hastanesinde kontrole giden Djaniny, Adana deplasmanında forma giyebilecek.

8Trabzonspora 1 iyi 1 kötü haber Oynaması imkansız...

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