Trabzonspor-Konyaspor maçına damga vurdu! Kimse durduramıyor, Edin Visca yıktı geçti! Abdullah Avcı'dan flaş hamle, yıllar sonra ilk kez...
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakayı bordo-mavililer 2-1 galip tamamladı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 60'a yükseltti. Heyecan dolu mücadeleye Trabzonspor taraftarları büyük ilgi gösterdi. Bordo-mavili takımın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Visca, 2019'dan sonra bir ilki başardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Kritik mücadelede tüm tribünler doldu. Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta yıldızlaşan isim Edin Visca oldu. Bosna Hersekli hücumcu 2019'dan sonra bir ilki yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...
Teknik direktör Abdullah Avcı, Konyaspor karşısında kart cezalısı olan Bruno Peres'in yerine sağ bekte Dorukhan Toköz'e yer verdi. Haftalardır yeşil sahadan uzak kalan Marek Hamsik de ağrılarının azalması nedeniyle bugünkü karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Yıldız oyuncu, teknik direktörü Abdullah Avcı’dan görev bekledi.
PERDEYİ VISCA AÇTI
Heyecan dolu müsabakaya hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu. Cornelius'un hızlı getirdiği atakta Visca ters kanattan hücuma katıldı. Danimarkalı futbolcunun pasını düzgün bir şekilde kontrol eden Visca, sol ayağıyla rakip kaleyi yokladı. Sehic'i geçen top ağlarla buluştu. Trabzonspor 13'üncü dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.