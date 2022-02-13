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TrabzonsporTrabzonspor-Konyaspor maçına damga vurdu! Kimse durduramıyor, Edin Visca yıktı geçti! Abdullah Avcı'dan flaş hamle, yıllar sonra ilk kez...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor-Konyaspor maçına damga vurdu! Kimse durduramıyor, Edin Visca yıktı geçti! Abdullah Avcı'dan flaş hamle, yıllar sonra ilk kez...
• 13 Şubat 2022 - 21:13 • Son Güncelleme:

Trabzonspor-Konyaspor maçına damga vurdu! Kimse durduramıyor, Edin Visca yıktı geçti! Abdullah Avcı'dan flaş hamle, yıllar sonra ilk kez...

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakayı bordo-mavililer 2-1 galip tamamladı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 60'a yükseltti. Heyecan dolu mücadeleye Trabzonspor taraftarları büyük ilgi gösterdi. Bordo-mavili takımın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Visca, 2019'dan sonra bir ilki başardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

• 13 Şubat 2022 - 21:13 • Son Güncelleme:
1Trabzonspor-Konyaspor maçına damga vurdu Kimse durduramıyor, Edin Visca yıktı geçti Abdullah Avcıdan flaş hamle, yıllar sonra ilk kez...
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Kritik mücadelede tüm tribünler doldu. Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta yıldızlaşan isim Edin Visca oldu. Bosna Hersekli hücumcu 2019'dan sonra bir ilki yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Trabzonspor-Konyaspor maçına damga vurdu Kimse durduramıyor, Edin Visca yıktı geçti Abdullah Avcıdan flaş hamle, yıllar sonra ilk kez...

Teknik direktör Abdullah Avcı, Konyaspor karşısında kart cezalısı olan Bruno Peres'in yerine sağ bekte Dorukhan Toköz'e yer verdi. Haftalardır yeşil sahadan uzak kalan Marek Hamsik de ağrılarının azalması nedeniyle bugünkü karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Yıldız oyuncu, teknik direktörü Abdullah Avcı’dan görev bekledi.

3PERDEYİ VISCA AÇTI

PERDEYİ VISCA AÇTI

Heyecan dolu müsabakaya hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu. Cornelius'un hızlı getirdiği atakta Visca ters kanattan hücuma katıldı. Danimarkalı futbolcunun pasını düzgün bir şekilde kontrol eden Visca, sol ayağıyla rakip kaleyi yokladı. Sehic'i geçen top ağlarla buluştu. Trabzonspor 13'üncü dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

4SEHIC KURTARDI

SEHIC KURTARDI

Trabzonspor akınında Bakasetas ceza yayı üzerinde topu önünde buldu. Sol ayağıyla kaleyi yoklayan Yunan on numaranın sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

5CORNELIUS DİREĞE TAKILDI

CORNELIUS DİREĞE TAKILDI

Sehic'in kurtarışı sonrası Trabzonspor 23'üncü dakikada köşe vuruşu kazandı. Edin Visca'nın ortasında iyi yükselen Andreas Cornelius'un kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.

6YİNE DİREK

YİNE DİREK

Bordo-mavili takımın 30'uncu dakikada kazandığı serbest vuruşta topun başına Anastasios Bakasetas geçti. Yunan futbolcu doğrudan kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.

72019DAN SONRA İLK

2019'DAN SONRA İLK

Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Visca, 2019'dan sonra bir ilki yaşadı. Galatasaray ve Kasımpaşa maçında da fileleri havalandıran tecrübeli hücumcu, 2019'dan sonra ilk kez Süper Lig'de 3 maç üst üste gol sevinci yaşamış oldu.

8VISCADAN BİR GOL DAHA

VISCA'DAN BİR GOL DAHA

Trabzonspor'u rahatlatan golü 68'inci dakikada Edin Visca kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Nwakaeme'nin şık çalışmalara altı pasa çevirdiği meşin yuvarlağı zorlanmadan rakip filelerle buluşturdu. Bu goller birlikte skor 2-0'a geldi.

9GOLÜNÜ ATTI, SAKATLANDI

GOLÜNÜ ATTI, SAKATLANDI

Bordo-mavili takımın ikinci golünü atan Edin Visca bir sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında yıldız futbolcu yerini Marek Hamsik'e bıraktı. Hamsik, uzun bir süre sonra formasına kavuştu.

10Trabzonspor-Konyaspor maçına damga vurdu Kimse durduramıyor, Edin Visca yıktı geçti Abdullah Avcıdan flaş hamle, yıllar sonra ilk kez...
11BU SEZON İLK

BU SEZON İLK

Trabzonspor'dan önce Başakşehir'de forma giyen Edin Visca bu sezon bir ilk yaşadı. Tecrübeli futbolcu 2021-2022 sezonunda ilk kez bir resmi maçta 2 gol birden atma başarısı gösterdi.

12Trabzonspor-Konyaspor maçına damga vurdu Kimse durduramıyor, Edin Visca yıktı geçti Abdullah Avcıdan flaş hamle, yıllar sonra ilk kez...

Lider Trabzonspor bu galibiyetle puanını 60'a çıkardı ve 1 maç eksiği olan Konyaspor karşısında puan farkını 12'ye çıkardı.Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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