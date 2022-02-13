Trabzonspor-Konyaspor maçına damga vurdu! Kimse durduramıyor, Edin Visca yıktı geçti! Abdullah Avcı'dan flaş hamle, yıllar sonra ilk kez...

2019'DAN SONRA İLK

Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Visca, 2019'dan sonra bir ilki yaşadı. Galatasaray ve Kasımpaşa maçında da fileleri havalandıran tecrübeli hücumcu, 2019'dan sonra ilk kez Süper Lig'de 3 maç üst üste gol sevinci yaşamış oldu.