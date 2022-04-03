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BeşiktaşTrabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu! VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçük'ün o kararı...
Haberler Beşiktaş Haberleri Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu! VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçük'ün o kararı...
• 03 Nisan 2022 - 22:59 • Son Güncelleme:

Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu! VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçük'ün o kararı...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Heyecan dolu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta Michy Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyon çok konuşuldu. Öte yandan Maçın ikinci yarısında ilk bir olay yaşandı. Trabzonsporlu futbolcu kalecisine pas verince maçın hakemi Zorbay Küçük çift vuruş kararı verdi. Beşiktaş çift vuruşu, pozisyonun yaşandığı yerden kullanınca kural hatası iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Eski hakem Ahmet Çakar, yaptığı açıklamada maçta kural hatası yapıldığı ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

• 03 Nisan 2022 - 22:59 • Son Güncelleme:
1Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçükün o kararı...
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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

2TRABZONSPOR’DA 3 EKSİK

TRABZONSPOR’DA 3 EKSİK

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen ile cezalı Bruno Peres kadroda yer almıyor. Tedavisi tamamlanan ve bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayan Marek Hamsik 2 ay sonra yeniden maç kadrosunda yer aldı.

3BEŞİKTAŞ’TA 6 EKSİK

BEŞİKTAŞ’TA 6 EKSİK

Beşiktaş’ta uzun süredir sakatlığı bulunan Mert Günok, rahatsızlığı bulunan Emirhan İlkhan ile Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Kerem Kalafat kadroya alınmadı. Cezası biten Ersin Destanoğlu ise kalede yerini aldı.

4Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçükün o kararı...

18. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içine doğru gönderdiği topu penaltı noktasına yakın yerde göğsüyle kontrol eden Djaniny, müsait pozisyonda meşin yuvarlağa vuramayınca kaleci Ersin topu kontrol etti.

5Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçükün o kararı...

28 dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'den önce topu müdahale eden Puchacz tehlikeyi önledi.

6Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçükün o kararı...

45. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ortasında Ghezzal savunma oyuncuları arasında topa dokundu. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla uzaklaştırdı.

7İLK İSABETLİ ŞUT GOL

İLK İSABETLİ ŞUT GOL

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde sahneye oyuna ikinci yarıda dahil olan Cornelius çıktı ve takımını öne geçirdi. Trabzonspor'un maçtaki ilk isabetli şutu gol oldu.

8PENALTI KAÇTI, ROSIER ATTI

PENALTI KAÇTI, ROSIER ATTI

Beşiktaş, 69. dakikada Batshuayi ile penaltı atışından yararlanamazken 71. dakikada Rosier skoru eşitledi.

9Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçükün o kararı...

Siyah-beyazlılarda Larin, 80. dakikada Siopis'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

10Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçükün o kararı...

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

11Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçükün o kararı...

Öte yandan İkinci yarının hemen başında Beşiktaş'ın kullandığı çift vuruşta kural hatası yapıldığı iddia edildi.

12Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçükün o kararı...

Trabzonspor'da Uğurcan'a atılan geri pas sonrası tecrübeli kaleci topu eline aldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, çift vuruş verilmesini istedi. Fakat çift vuruş, Uğurcan'ın topu eline aldığı bölgeden kullanıldı.

13Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçükün o kararı...

Bu olayın ardından eski hakem Ahmet Çakar, maçta kural hatası yapıldığını ifade etti. Bu olayın ardından Beşiktaşlı taraftarlar hükmen yenilgi Tweetleri atmaya başladı...

14Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçükün o kararı...

Ahmet Çakar, "Türkiye nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı.Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa ( kaleci uğurcan a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır.Zorbey yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." dedi.

15Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçükün o kararı...

Öte yandan karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahası içindeki Michy Batshuayi topu kontrol ederken Trabzonlu savunma oyuncusu Tymoteusz Puchacz’dan sıyrılmak istedi ancak top ayağından açıldı.Bordo-mavili savunma oyuncusunun yaptığı müdahale sonrası top uzaklaşırken Beşiktaş cephesi bekledi.

16Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçükün o kararı...

Batshuayi kendisini acı içinde yere bırakırken, pozisyonun VAR’da incelenmesini bekleyen orta hakem Zorbay Küçük penaltı olmadığına karar verdi.VAR'dan pozisyonu izlemek için uyarı gelmemesi üzerine oyun taçla devam etti.

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