• 03 Nisan 2022 - 22:59 • Son Güncelleme:
Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu! VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçük'ün o kararı...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Heyecan dolu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta Michy Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyon çok konuşuldu. Öte yandan Maçın ikinci yarısında ilk bir olay yaşandı. Trabzonsporlu futbolcu kalecisine pas verince maçın hakemi Zorbay Küçük çift vuruş kararı verdi. Beşiktaş çift vuruşu, pozisyonun yaşandığı yerden kullanınca kural hatası iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Eski hakem Ahmet Çakar, yaptığı açıklamada maçta kural hatası yapıldığı ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...
• 03 Nisan 2022 - 22:59 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
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Bu olayın ardından eski hakem Ahmet Çakar, maçta kural hatası yapıldığını ifade etti. Bu olayın ardından Beşiktaşlı taraftarlar hükmen yenilgi Tweetleri atmaya başladı...
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