Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu! VAR sonrası şok, hakem Zorbay Küçük'ün o kararı...

Ahmet Çakar, "Türkiye nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı.Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa ( kaleci uğurcan a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır.Zorbey yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." dedi.