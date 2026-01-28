Trabzon'da eşini öldüren şahıstan pes dedirten mektup: 'Kahroldum, onu kendi topraklarıma defnedeceğim'

7

'KENDİ TOPRAKLARIMA DEFNEDECEĞİM'



2 sayfalık mektupta, "Başınız sağ olsun. Ölüm haberini aldığımda kahroldum. Kendime gelmem çok zaman aldı. Kendime sürekli 'nasıl böyle oldu' soruları soruyorum. Allah bizlere sabır ve dayanma gücü versin. Mahkemede tek bir yalan konuşmayacağım. Suçum neyse cezamı çekmeye razıyım. Ama şunu bilin ki karımı güle oynaya geldiği kendi topraklarıma defnedeceğim. Bunun için yasal yol neyse yapacağım. Mümkün olmasa dahil suç işlemeyi göze alarak, karımı kendi toprağıma defnedeceğim. Bu isteğimden, dünya tersine dönse, gökteki güneş sönse vazgeçmem. Açık görüşüme gelebilirsiniz; Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle hoş çakalın" ifadeleri yer aldı.